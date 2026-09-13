O Campinas Innovation Week 2026 começa nesta segunda-feira (14) com cinco dias de programação gratuita voltada a inovação, tecnologia, empreendedorismo e geração de negócios. A terceira edição do evento será realizada até sexta-feira (18), no Prédio do Relógio, no Pátio Ferroviário de Campinas.

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Com o tema “O amanhã é nosso”, o encontro reunirá empresas, startups, universidades, centros de pesquisa, investidores e empreendedores. A proposta é aproximar diferentes áreas do ecossistema de inovação e também abrir as atividades para o público interessado em acompanhar tendências e novas tecnologias.

A cerimônia de abertura está marcada para 17h de segunda-feira. A programação de palestras, painéis e experiências ganha força a partir de terça-feira, com conteúdos distribuídos ao longo da semana.

Inteligência artificial ganha espaço