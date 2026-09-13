O Campinas Innovation Week 2026 começa nesta segunda-feira (14) com cinco dias de programação gratuita voltada a inovação, tecnologia, empreendedorismo e geração de negócios. A terceira edição do evento será realizada até sexta-feira (18), no Prédio do Relógio, no Pátio Ferroviário de Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Com o tema “O amanhã é nosso”, o encontro reunirá empresas, startups, universidades, centros de pesquisa, investidores e empreendedores. A proposta é aproximar diferentes áreas do ecossistema de inovação e também abrir as atividades para o público interessado em acompanhar tendências e novas tecnologias.
A cerimônia de abertura está marcada para 17h de segunda-feira. A programação de palestras, painéis e experiências ganha força a partir de terça-feira, com conteúdos distribuídos ao longo da semana.
Inteligência artificial ganha espaço
A inteligência artificial será um dos principais eixos da programação. Estão previstos debates sobre aplicações em liderança, desenvolvimento de produtos, marketing, recrutamento, vendas B2B, transformação digital e criação de negócios.
A agenda inclui ainda temas como deep techs, investimento-anjo, venture capital, blockchain, ativos digitais, cidades inteligentes, economia circular, agricultura do futuro, eSports e internacionalização de empresas.
Também haverá discussões sobre empreendedorismo feminino, desenvolvimento humano, sustentabilidade, inovação com impacto socioambiental e conexão entre ciência, tecnologia e mercado.
Robôs e experiências tecnológicas
Além dos conteúdos nos palcos, o público poderá acompanhar demonstrações de robôs humanoides e quadrúpedes, sistemas de visão computacional e soluções baseadas em inteligência artificial.
Na sexta-feira (18), último dia do evento, a programação terá foco maior na geração de negócios, com rodadas de negociação, demoday de startups e encontros entre empresas, empreendedores e investidores.
O evento é realizado pela Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com execução da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic).
Serviço
O Campinas Innovation Week 2026 acontece de 14 a 18 de setembro, no Prédio do Relógio, localizado na Rua Francisco Teodoro, 1.050, Vila Industrial. A programação geral ocorre das 8h30 às 17h, com abertura institucional na segunda-feira às 17h.
A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia pelo site oficial do evento.