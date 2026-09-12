O mandato acabou, mas a guerra de Vini Oliveira está longe de terminar. Logo após se tornar o primeiro vereador cassado pelo plenário da Câmara de Campinas, o agora ex-parlamentar transformou suas redes sociais numa espécie de contra-ataque permanente. Três vereadores aparecem neste momento no centro da ofensiva: Otto Alejandro (PL), Nelson Hossri (PSD) e Higor Diego (Republicanos). São histórias diferentes, acusações diferentes e relações políticas diferentes. Mas existe um elemento comum: todos votaram pela cassação de Vini.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Otto era o alvo mais previsível. A relação entre os dois já era péssima muito antes de o vereador do PL ser sorteado relator da Comissão Processante e se deteriorou definitivamente durante o processo. Depois de perder o mandato por 23 votos a 5, Vini acusou Otto de ter pedido R$ 1 milhão para produzir um relatório que lhe fosse favorável. Disse possuir conversas, áudios e provas, mas não apresentou publicamente esse material naquele momento. Otto negou a acusação, classificou a reação como um “ato de desespero” e afirmou que levaria o caso à Justiça.

A ofensiva, porém, não parou no relator. Vini voltou suas baterias também contra Higor Diego e Nelson Hossri, recuperando episódios que já circularam na política campineira e acrescentando novas acusações. Contra Higor, voltou a divulgar o vídeo no qual o mesmo empresário ligado à Smile Transportes aparece em uma conversa telefônica, no viva-voz, com o vereador. O material já havia provocado um pedido de Comissão Processante contra Higor, posteriormente rejeitado pelo plenário. Higor Diego é a principal aposta do Quarto Andar na disputa por uma vaga de deputado estadual e tem apoio de quase toda a base governista. A comparação que Vini tenta estabelecer é evidente: se sua relação com personagens da empresa de transporte foi considerada suficientemente grave para retirar seu mandato, por que um episódio envolvendo o mesmo ambiente empresarial teve destino político diferente?