A sequência de chuvas em Campinas levou a Emdec a alterar a circulação de veículos em dois pontos importantes da cidade nesta sexta-feira (11): na região do Bosque dos Jequitibás e na Lagoa do Taquaral.
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No Bosque, a empresa ativou uma faixa reversível e bloqueou a circulação pela Rua General Marcondes Salgado no lado do parque. Com isso, os veículos passaram a utilizar o contrafluxo da Rua Coronel Quirino.
Já no Taquaral, a Emdec interditou a pista interna da Avenida Dr. Heitor Penteado, no sentido da Rua Almeida Garret. As principais alternativas indicadas são as vias Dr. Armando Sales Oliveira, Almeida Garret e Fernão Lopes.
Medidas serão reavaliadas em 24 horas
As mudanças entraram em vigor por volta das 9h30 desta sexta-feira e foram adotadas como medida preventiva após o acumulado de chuva ultrapassar 80 milímetros em 72 horas nas regiões da cidade.
O mesmo volume levou a Prefeitura a fechar os 25 parques e bosques municipais, além da Mata de Santa Genebra, por risco associado ao solo encharcado e à possibilidade de queda de árvores e galhos.
Agentes da Mobilidade Urbana acompanham a circulação nos dois pontos. Segundo a Emdec, as interdições e desvios serão reavaliados em 24 horas, de acordo com as condições do tempo e de segurança.