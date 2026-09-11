A sequência de chuvas em Campinas levou a Emdec a alterar a circulação de veículos em dois pontos importantes da cidade nesta sexta-feira (11): na região do Bosque dos Jequitibás e na Lagoa do Taquaral.

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No Bosque, a empresa ativou uma faixa reversível e bloqueou a circulação pela Rua General Marcondes Salgado no lado do parque. Com isso, os veículos passaram a utilizar o contrafluxo da Rua Coronel Quirino.

Já no Taquaral, a Emdec interditou a pista interna da Avenida Dr. Heitor Penteado, no sentido da Rua Almeida Garret. As principais alternativas indicadas são as vias Dr. Armando Sales Oliveira, Almeida Garret e Fernão Lopes.

Medidas serão reavaliadas em 24 horas