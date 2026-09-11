A Prefeitura de Campinas fechou nesta sexta-feira (11) os 25 parques e bosques municipais depois que o volume de chuva acumulado em 72 horas ultrapassou o limite de segurança de 80 milímetros em todas as regiões da cidade. A medida também atinge a Mata de Santa Genebra e será reavaliada neste sábado (12).
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O maior acumulado foi registrado na região Noroeste, com 183,9 mm em 72 horas. Na Norte foram 148,6 mm; na Centro/Leste, 128,5 mm; na Sul, 101,8 mm; e na Sudoeste, 86,5 mm. O fechamento segue o Decreto nº 24.175/2025, que determina a suspensão preventiva da visitação quando o acumulado chega a 80 mm no período de três dias.
A preocupação está principalmente com o risco de queda de árvores e galhos. Mesmo árvores saudáveis podem perder estabilidade com o solo encharcado, chuva intensa e rajadas de vento, segundo a Prefeitura.
Chuva já derrubou árvores em vários bairros
Rafael Bressane
Entre a tarde de quinta-feira e a manhã desta sexta, foram registradas 18 quedas de árvores ou galhos em diferentes pontos de Campinas. As ocorrências atingiram bairros como Chácara Primavera, Jardim Conceição, Nova Campinas, Parque Montreal, Jardim Santana, Bonfim, Parque Canadá, Centro, Jardim Planalto, Cidade Universitária, Jardim Santa Mônica, Vila Aeroporto e Barão Geraldo.
A Secretaria de Serviços Públicos informou que mantém cerca de 2 mil trabalhadores mobilizados, entre servidores, terceirizados e reeducandos, para atender às demandas provocadas pelo temporal.
A chuva também provocou alterações no trânsito. A Emdec ativou uma faixa reversível na região do Bosque dos Jequitibás, com bloqueio da Rua General Marcondes Salgado e circulação pelo contrafluxo da Rua Coronel Quirino. No Taquaral, a pista interna da Avenida Dr. Heitor Penteado foi interditada no sentido da Rua Almeida Garret.
Escolas também foram afetadas
Três unidades de educação infantil tiveram goteiras nesta sexta-feira: o CEI Maria Batrum Cury, na Vila Perseu Leite de Barros; o CEI Amélio Rossin, no Jardim Rossin; e o CEI Conceição Anita Mendes Ferreiro Girondo, no Jardim Ibirapuera.
Os alunos foram remanejados para outras salas nas próprias unidades e as atividades foram mantidas após os trabalhos de limpeza. Equipes de manutenção da Secretaria de Educação foram acionadas.
Já o Centro de Convivência Tear das Artes, no Parque Universitário de Viracopos, suspendeu os atendimentos durante a manhã por causa da chuva.