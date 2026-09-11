A Prefeitura de Campinas fechou nesta sexta-feira (11) os 25 parques e bosques municipais depois que o volume de chuva acumulado em 72 horas ultrapassou o limite de segurança de 80 milímetros em todas as regiões da cidade. A medida também atinge a Mata de Santa Genebra e será reavaliada neste sábado (12).

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O maior acumulado foi registrado na região Noroeste, com 183,9 mm em 72 horas. Na Norte foram 148,6 mm; na Centro/Leste, 128,5 mm; na Sul, 101,8 mm; e na Sudoeste, 86,5 mm. O fechamento segue o Decreto nº 24.175/2025, que determina a suspensão preventiva da visitação quando o acumulado chega a 80 mm no período de três dias.

A preocupação está principalmente com o risco de queda de árvores e galhos. Mesmo árvores saudáveis podem perder estabilidade com o solo encharcado, chuva intensa e rajadas de vento, segundo a Prefeitura.

Chuva já derrubou árvores em vários bairros