Na noite da quinta-feira (10), policiais militares prenderam dois suspeitos por tráfico de drogas no Jardim Guaçu-Mirim, em Mogi Guaçu. A ação ocorreu durante patrulhamento na região, após os agentes receberem informações de que haveria movimentação de tráfico em um determinado local.

Ao se aproximarem do endereço indicado na denúncia, os policiais avistaram um veículo com dois ocupantes e realizaram a abordagem. Com o passageiro, foram localizados dois microtubos de cocaína. Próximo aos seus pés, havia ainda um terceiro microtubo com a mesma substância. Com o motorista, nada foi encontrado.

Durante a busca no interior do veículo, os agentes localizaram R$ 873,20 em dinheiro e mais 16 microtubos de cocaína, que estavam dentro de um recipiente entre os bancos traseiros. Ao todo, foram apreendidos 18 microtubos da droga.