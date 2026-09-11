A forte chuva que atingiu Campinas durante a madrugada desta sexta-feira (11) provocou transtornos no trânsito logo nas primeiras horas da manhã. Um dos pontos mais afetados é o cruzamento das avenidas das Saudades e Ângelo Simões, no bairro Ponte Preta.

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Uma árvore caiu sobre a Avenida das Saudades e bloqueou a passagem de veículos. O reflexo também atingiu a Avenida Ângelo Simões, que teve o tráfego prejudicado e bloqueios realizados para permitir o trabalho das equipes de emergência.

O Corpo de Bombeiros atua na remoção do tronco e dos galhos que ficaram espalhados sobre a via. Até a conclusão do serviço, motoristas devem evitar o trecho e buscar rotas alternativas.