A forte chuva que atingiu Campinas durante a madrugada desta sexta-feira (11) provocou transtornos no trânsito logo nas primeiras horas da manhã. Um dos pontos mais afetados é o cruzamento das avenidas das Saudades e Ângelo Simões, no bairro Ponte Preta.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Uma árvore caiu sobre a Avenida das Saudades e bloqueou a passagem de veículos. O reflexo também atingiu a Avenida Ângelo Simões, que teve o tráfego prejudicado e bloqueios realizados para permitir o trabalho das equipes de emergência.
O Corpo de Bombeiros atua na remoção do tronco e dos galhos que ficaram espalhados sobre a via. Até a conclusão do serviço, motoristas devem evitar o trecho e buscar rotas alternativas.
A ocorrência é mais um reflexo da sequência de temporais que atinge Campinas nesta semana, marcada por volumes elevados de chuva, quedas de árvores, alagamentos e danos em diferentes regiões da cidade.
Chuva deixou 21 ocorrências
A chuva que atingiu Campinas nesta quinta-feira (10) terminou o dia com 21 ocorrências registradas pela Defesa Civil, mais que o dobro do balanço divulgado no início da tarde. Foram alagamentos em imóveis, quedas de árvores, danos em muros e situações de risco em diferentes regiões da cidade.
O maior volume acumulado em 24 horas chegou a 53,2 milímetros na Estação Jardim Bandeiras-Sul. A maior rajada de vento foi de 48,15 km/h, registrada em Viracopos às 12h32. Entre as ocorrências, seis imóveis foram alagados nos bairros Parque Santa Bárbara, Jardim Yeda, Jardim Santa Rosa, Jardim Chapadão, Jardim Conceição, em Sousas, e Jardim Sul América.
Também houve oito registros envolvendo árvores. Quatro quedas ocorreram no Loteamento Caminhos de São Conrado, Vila Madalena, Nova Campinas e Jardim Santana. Outras duas árvores atingiram a rede elétrica na Cidade Universitária e no Parque Montreal, enquanto Chácara Primavera e Jardim Pacaembu tiveram ocorrências envolvendo galhos ou quedas de árvores.
Muros e imóveis também oferecem risco
A Defesa Civil registrou ainda três imóveis em situação de risco, no Parque Residencial Vila União, Vila Aeroporto e Jardim Itatiaia. Dois muros apresentaram risco de queda no Jardim Eulina e no Parque Valença I, enquanto outros dois efetivamente caíram no Jardim Andorinhas e no Jardim do Trevo.
A chuva também provocou goteiras na Emef Corrêa de Mello, no Parque Dom Pedro II, e no CEI Mayara Masson Christofoletti, no Jardim do Lago Continuação. Os estudantes foram transferidos para outras salas, e as atividades continuaram normalmente.
Os centros de saúde Guanabara e Boa Esperança também tiveram goteiras em alguns ambientes e precisaram reorganizar fluxos e atendimentos internos. Equipes de manutenção das secretarias de Educação e Saúde foram acionadas.
Kartódromo chegou a ser bloqueado
A região do antigo Kartódromo chegou a ser interditada ao longo do dia, mas posteriormente foi liberada. A Emdec seguiu monitorando a circulação pelas câmeras instaladas nos eixos das avenidas Amoreiras, Princesa D’Oeste e Curtume.
Até a atualização das 19h09, não havia novos pontos de alagamento nesses corredores que exigissem bloqueios. Também não havia registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas.
Sexta-feira tem maior risco de tempestades
A atenção permanece elevada porque a Defesa Civil do Estado aponta a sexta-feira (11) como o dia de maior risco de tempestades, principalmente entre a tarde e a noite. A previsão indica possibilidade de chuva moderada a forte, raios, rajadas de vento e granizo isolado até sábado (12).
Campinas participou nesta quinta de uma reunião com o Governo do Estado e coordenadorias regionais para alinhar medidas diante do risco de temporais. A partir das 14h desta sexta-feira, será instalado um Gabinete de Crise no Centro de Gerenciamento de Emergências estadual.