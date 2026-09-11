A Prefeitura de Campinas ampliou o sistema de drenagem em frente ao CEI Campo Florido, no residencial de mesmo nome, com a construção de uma nova boca de lobo. O serviço foi executado nesta quinta-feira (10) pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
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A intervenção busca melhorar o escoamento da água da chuva no trecho e integra uma série de trabalhos de zeladoria realizados nesta semana em diferentes regiões da cidade.
Além da obra no Campo Florido, equipes municipais também atuaram na Rua Antônio Marques Serra, no Jardim Von Zuben, onde foi corrigido um afundamento no pavimento ao lado de um poço de visita.
Reparos em outros bairros
Na Rua Professor Moacy Santos de Campos, no Jardim do Lago Continuação, foram realizados serviços da Operação Cata-Treco e tapa-buracos. Já na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza e na Rua Vicente Leporace, no Jardim Londres, houve reparos na pavimentação.
A programação incluiu ainda a limpeza da Praça Professor Paulo José Otaviano, na Rua José Maria Matozinho.
Segundo a Prefeitura, os trabalhos podem ser suspensos temporariamente em períodos de chuva e retomados quando houver condições seguras para as equipes.
Como solicitar reparos
Moradores podem pedir serviços como reparos em vias e outras intervenções de zeladoria pelo telefone 156 ou diretamente nas sedes das Administrações Regionais.
As solicitações são encaminhadas às equipes responsáveis para avaliação e inclusão na programação de serviços.