A Prefeitura de Campinas ampliou o sistema de drenagem em frente ao CEI Campo Florido, no residencial de mesmo nome, com a construção de uma nova boca de lobo. O serviço foi executado nesta quinta-feira (10) pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

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A intervenção busca melhorar o escoamento da água da chuva no trecho e integra uma série de trabalhos de zeladoria realizados nesta semana em diferentes regiões da cidade.

Além da obra no Campo Florido, equipes municipais também atuaram na Rua Antônio Marques Serra, no Jardim Von Zuben, onde foi corrigido um afundamento no pavimento ao lado de um poço de visita.

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