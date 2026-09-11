Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (10), no bairro Cidade Singer 2, em Campinas, após ser localizado por equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

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Segundo a PM, o serviço de inteligência informou aos policiais que havia um mandado de prisão contra o homem por suspeita de ter agredido o enteado, de 1 ano e 8 meses, no dia anterior.

Com a informação, a equipe foi até a residência do procurado e o encontrou no local. Após ser informado sobre o mandado, ele foi conduzido à 2ª Delegacia Seccional de Campinas.