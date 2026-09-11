11 de setembro de 2026
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DROGAS APREENDIDAS

Força Tática apreende drogas e aponta abastecimento do tráfico

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Homem foi abordado pela Força Tática e, segundo a PM, disse que levava entorpecentes para abastecer pontos de venda.
Homem foi abordado pela Força Tática e, segundo a PM, disse que levava entorpecentes para abastecer pontos de venda.

A Polícia Militar abordou um homem com drogas na Rua Nabor Peres, em Campinas, durante uma ação realizada por uma equipe de Força Tática do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

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Segundo a PM, os policiais localizaram uma quantidade de entorpecentes com o abordado. Durante a ocorrência, o homem teria afirmado que transportava as drogas para abastecer pontos de venda da região.

O caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a ocorrência permanecia em andamento.

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