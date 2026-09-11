A primeira fase da Operação Retirada terminou com um amplo conjunto de medidas contra o grupo investigado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Justiça determinou a indisponibilidade de até R$ 200 milhões em ativos financeiros, enquanto equipes da Polícia Civil e do Gaeco cumpriram 31 mandados de busca e apreensão em cinco estados.

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Durante as diligências, foram apreendidos dois notebooks, nove celulares, três chips de telefonia, 17 estojos de munição calibre .38 e R$ 5 mil em espécie. Os investigadores também recolheram documentos empresariais, contábeis e financeiros que agora serão analisados para tentar identificar a origem, o destino e a finalidade dos recursos movimentados pelo grupo.

Outro ponto relevante do balanço foi a apreensão de 40 comprovantes de depósitos bancários, que juntos somam aproximadamente R$ 868,5 mil. Esse material será cruzado com as informações financeiras já reunidas pela investigação, que aponta uma movimentação global de cerca de R$ 200 milhões no esquema sob apuração.

Buscas em cinco estados