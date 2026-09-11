A primeira fase da Operação Retirada terminou com um amplo conjunto de medidas contra o grupo investigado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Justiça determinou a indisponibilidade de até R$ 200 milhões em ativos financeiros, enquanto equipes da Polícia Civil e do Gaeco cumpriram 31 mandados de busca e apreensão em cinco estados.
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Durante as diligências, foram apreendidos dois notebooks, nove celulares, três chips de telefonia, 17 estojos de munição calibre .38 e R$ 5 mil em espécie. Os investigadores também recolheram documentos empresariais, contábeis e financeiros que agora serão analisados para tentar identificar a origem, o destino e a finalidade dos recursos movimentados pelo grupo.
Outro ponto relevante do balanço foi a apreensão de 40 comprovantes de depósitos bancários, que juntos somam aproximadamente R$ 868,5 mil. Esse material será cruzado com as informações financeiras já reunidas pela investigação, que aponta uma movimentação global de cerca de R$ 200 milhões no esquema sob apuração.
Buscas em cinco estados
Os mandados foram cumpridos em endereços residenciais e empresariais localizados em Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Guarulhos, além de cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Goiás.
A operação é conduzida pelo Neccold, da Deic de Campinas, em conjunto com o Gaeco do Ministério Público de São Paulo. As medidas têm como objetivo reunir novas provas, aprofundar o rastreamento financeiro e identificar a função de cada investigado dentro da estrutura criminosa.
Segundo a Polícia Civil, a apuração trabalha com a hipótese de utilização de empresas formalmente constituídas, laranjas e sucessivas movimentações bancárias para ocultar e dissimular a origem de valores que, em tese, viriam principalmente do tráfico de drogas.
Dinheiro, empresas e bens na mira
Além do bloqueio financeiro, os investigadores também procuram identificar bens eventualmente adquiridos com recursos de origem ilícita, empresas utilizadas na movimentação dos valores e pessoas responsáveis pela administração do esquema.
O material apreendido nesta primeira fase deverá passar por perícia técnica e análise financeira. A expectativa é que os dados encontrados em celulares, computadores, documentos e comprovantes de depósitos ajudem a reconstruir o caminho do dinheiro.
A Polícia Civil informou que a investigação continua e pode levar à adoção de novas medidas cautelares e identificação de outros envolvidos.