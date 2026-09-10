A chuva que atingiu Campinas nesta quinta-feira (10) terminou o dia com 21 ocorrências registradas pela Defesa Civil, mais que o dobro do balanço divulgado no início da tarde. Foram alagamentos em imóveis, quedas de árvores, danos em muros e situações de risco em diferentes regiões da cidade.

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O maior volume acumulado em 24 horas chegou a 53,2 milímetros na Estação Jardim Bandeiras-Sul. A maior rajada de vento foi de 48,15 km/h, registrada em Viracopos às 12h32. Entre as ocorrências, seis imóveis foram alagados nos bairros Parque Santa Bárbara, Jardim Yeda, Jardim Santa Rosa, Jardim Chapadão, Jardim Conceição, em Sousas, e Jardim Sul América.

Também houve oito registros envolvendo árvores. Quatro quedas ocorreram no Loteamento Caminhos de São Conrado, Vila Madalena, Nova Campinas e Jardim Santana. Outras duas árvores atingiram a rede elétrica na Cidade Universitária e no Parque Montreal, enquanto Chácara Primavera e Jardim Pacaembu tiveram ocorrências envolvendo galhos ou quedas de árvores.

Muros e imóveis também oferecem risco