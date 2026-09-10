A chuva que atingiu Campinas nesta quinta-feira (10) provocou oito ocorrências, entre alagamentos, queda de árvore, queda de muro e situações de risco em imóveis. Em seis horas, o maior volume acumulado chegou a 50 milímetros, na Estação Jardim Bandeiras-Sul, enquanto a maior rajada de vento foi de 48,15 km/h, registrada em Viracopos às 12h32.
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Segundo a Defesa Civil, quatro imóveis foram atingidos por alagamentos nos bairros Parque Santa Bárbara, Jardim Yeda, Jardim Santa Rosa e Jardim Chapadão. Também houve queda de galho ou árvore na Chácara Primavera, um imóvel em situação de risco no Parque Residencial Vila União, um muro com risco de queda no Jardim Eulina e uma queda de muro no Jardim Andorinhas.
Apesar dos transtornos, até a última atualização não havia registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas. A região do antigo Kartódromo chegou a ser bloqueada, mas foi liberada posteriormente.
Escolas e unidades de saúde tiveram goteiras
A chuva também afetou equipamentos públicos. A Emef Corrêa de Mello, no Parque Dom Pedro II, e o CEI Mayara Masson Christofoletti, no Jardim do Lago Continuação, registraram goteiras em algumas salas. Os alunos foram remanejados internamente e as atividades continuaram normalmente.
Os centros de saúde Guanabara, no Jardim Guanabara, e Boa Esperança, na Vila Brandina, também tiveram goteiras e precisaram reorganizar parte dos atendimentos e fluxos internos.
Equipes de manutenção das secretarias municipais de Educação e Saúde foram acionadas para realizar os reparos necessários.
Sexta-feira concentra maior risco
A Defesa Civil do Estado mantém alerta para tempo instável entre esta quinta-feira (10) e sábado (12), com possibilidade de chuva moderada a forte, raios, rajadas de vento e granizo isolado.
A sexta-feira (11) é apontada como o dia de maior risco para tempestades, principalmente entre a tarde e a noite.
Diante da previsão, Campinas participou de uma reunião virtual com o governo estadual e coordenadorias regionais para alinhar ações de resposta. A partir das 14h desta sexta-feira, será instalado um Gabinete de Crise no Centro de Gerenciamento de Emergências do Estado para acompanhar a situação em tempo real.