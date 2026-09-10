A chuva que atingiu Campinas nesta quinta-feira (10) provocou oito ocorrências, entre alagamentos, queda de árvore, queda de muro e situações de risco em imóveis. Em seis horas, o maior volume acumulado chegou a 50 milímetros, na Estação Jardim Bandeiras-Sul, enquanto a maior rajada de vento foi de 48,15 km/h, registrada em Viracopos às 12h32.

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Segundo a Defesa Civil, quatro imóveis foram atingidos por alagamentos nos bairros Parque Santa Bárbara, Jardim Yeda, Jardim Santa Rosa e Jardim Chapadão. Também houve queda de galho ou árvore na Chácara Primavera, um imóvel em situação de risco no Parque Residencial Vila União, um muro com risco de queda no Jardim Eulina e uma queda de muro no Jardim Andorinhas.

Apesar dos transtornos, até a última atualização não havia registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas. A região do antigo Kartódromo chegou a ser bloqueada, mas foi liberada posteriormente.

Escolas e unidades de saúde tiveram goteiras