A Câmara de Campinas convocou oficialmente, no fim da manhã desta quinta-feira (10), Tak Chung Wu para assumir a vaga deixada por Vini Oliveira (Cidadania), cassado pelo plenário na quarta-feira (9). Primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania, Tak terá agora dez dias para tomar posse, em data ainda a ser definida pelo Legislativo.

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A convocação foi feita com base no Decreto Legislativo 6407/26, que formalizou a cassação de Vini. Com isso, deixa de existir a dúvida sobre quem seria chamado para ocupar a cadeira. Tak passa a ser oficialmente o nome indicado para integrar a Câmara no lugar do vereador cassado.

E a chegada dele ao Legislativo traz uma trajetória pouco comum na política campineira. Tak nasceu em Hong Kong, em 12 de novembro de 1964, e é brasileiro naturalizado. Advogado, ele também já teve passagem pela administração municipal e construiu parte de sua atuação pública em projetos voltados à aproximação entre Campinas e instituições chinesas.

Dos 956 votos à convocação