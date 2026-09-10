A Câmara de Campinas convocou oficialmente, no fim da manhã desta quinta-feira (10), Tak Chung Wu para assumir a vaga deixada por Vini Oliveira (Cidadania), cassado pelo plenário na quarta-feira (9). Primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania, Tak terá agora dez dias para tomar posse, em data ainda a ser definida pelo Legislativo.
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A convocação foi feita com base no Decreto Legislativo 6407/26, que formalizou a cassação de Vini. Com isso, deixa de existir a dúvida sobre quem seria chamado para ocupar a cadeira. Tak passa a ser oficialmente o nome indicado para integrar a Câmara no lugar do vereador cassado.
E a chegada dele ao Legislativo traz uma trajetória pouco comum na política campineira. Tak nasceu em Hong Kong, em 12 de novembro de 1964, e é brasileiro naturalizado. Advogado, ele também já teve passagem pela administração municipal e construiu parte de sua atuação pública em projetos voltados à aproximação entre Campinas e instituições chinesas.
Dos 956 votos à convocação
Tak disputou as eleições municipais de 2024 pelo Cidadania e recebeu 956 votos, ficando como primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania. Embora tenha ficado longe de conquistar uma cadeira diretamente nas urnas, o sistema proporcional colocou seu nome na primeira posição da fila de substituição dentro da federação.
A vaga surgiu após a Câmara aprovar a cassação de Vini Oliveira por 23 votos a 5, em julgamento realizado nesta quarta-feira. A perda do mandato foi formalizada ainda no mesmo dia e abriu o procedimento para convocação do suplente.
Pela Lei Orgânica do Município de Campinas, Tak terá dez dias para tomar posse, salvo justo motivo aceito pelo Poder Legislativo. A Câmara ainda não informou quando será realizada a cerimônia.
Passagem pela Prefeitura
Antes de chegar à condição de vereador, Tak já havia atuado na estrutura pública de Campinas. Durante a administração de Jonas Donizette, exerceu funções ligadas à Secretaria Municipal de Habitação e posteriormente à área de relações internacionais.
Entre os cargos ocupados esteve a direção do Departamento de Cooperação Internacional, experiência que se conecta diretamente com uma das principais áreas de atuação que passou a desenvolver nos anos seguintes.
Essa trajetória ajudou a projetá-lo em agendas envolvendo universidades, entidades empresariais, representantes diplomáticos e organizações ligadas às relações entre Brasil e China.
Campinas e China
Nos últimos anos, Tak ganhou visibilidade em iniciativas voltadas à cooperação internacional. Ele dirige o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Ibrachina/Ibrawork, instalado no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp.
O centro atua na articulação de projetos nacionais e internacionais em áreas como saúde, agricultura, energia, cidades inteligentes e inteligência artificial, além de promover intercâmbios institucionais.
Tak também participou de agendas relacionadas à Frente Parlamentar Campinas-China e de encontros voltados à aproximação entre Campinas, a Unicamp e instituições chinesas. Em 2025, esteve ainda na cerimônia em que Thomas Law, presidente do Ibrachina, recebeu o título de Cidadão Campineiro.
Atuação social e terceiro setor
Além da advocacia e da passagem pelo poder público, Tak mantém atuação no terceiro setor. Ele aparece como presidente da Rede da Solidariedade, associação fundada em Campinas em 2008 e voltada a atividades culturais, sociais e comunitárias.
Esse conjunto de experiências — administração pública, advocacia, terceiro setor e relações internacionais — passa agora a compor o perfil do novo integrante da Câmara.
Com a convocação oficial, Tak Chung Wu deixa a condição de suplente e fica a um passo de assumir o mandato, dependendo apenas da formalização da posse dentro do prazo legal.