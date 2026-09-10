Um caminhão-tanque carregado com 60 mil litros de etanol pegou fogo na manhã desta quinta-feira (10), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré. O incêndio aconteceu na altura do km 107, sentido capital, e provocou interdições parciais na pista.

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Segundo informações da Artesp, o fogo começou na região do conjunto de eixos. O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 9h15 e conseguiu controlar as chamas.

Apesar do volume de combustível transportado, a carga de etanol não foi comprometida. O cavalo mecânico foi desatrelado da composição durante o atendimento, e os bombeiros continuaram com o resfriamento da área após o combate ao incêndio.

Interdições e lentidão