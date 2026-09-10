Um motociclista morreu após bater na traseira de um caminhão na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Itupeva, na manhã desta quinta-feira (10). O acidente aconteceu por volta das 5h40, no km 78, sentido norte, em um trecho que estava sob chuva no momento da ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações da Artesp, o motorista de um caminhão havia parado o veículo na faixa zebrada para verificar uma possível pane mecânica. Por motivos que ainda serão apurados, uma motocicleta Bajaj Dominar D400 atingiu a traseira do caminhão e tombou na pista.

O motociclista foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão não ficou ferido.