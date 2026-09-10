Um motociclista morreu após bater na traseira de um caminhão na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Itupeva, na manhã desta quinta-feira (10). O acidente aconteceu por volta das 5h40, no km 78, sentido norte, em um trecho que estava sob chuva no momento da ocorrência.
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Segundo informações da Artesp, o motorista de um caminhão havia parado o veículo na faixa zebrada para verificar uma possível pane mecânica. Por motivos que ainda serão apurados, uma motocicleta Bajaj Dominar D400 atingiu a traseira do caminhão e tombou na pista.
O motociclista foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão não ficou ferido.
As circunstâncias que levaram à colisão ainda deverão ser esclarecidas.