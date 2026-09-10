10 de setembro de 2026
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ACIDENTE FATAL

Motociclista morre após bater em caminhão na Bandeirantes

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Motociclista bateu na traseira de caminhão parado na faixa zebrada e morreu após ser levado ao hospital.
Motociclista bateu na traseira de caminhão parado na faixa zebrada e morreu após ser levado ao hospital.

Um motociclista morreu após bater na traseira de um caminhão na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Itupeva, na manhã desta quinta-feira (10). O acidente aconteceu por volta das 5h40, no km 78, sentido norte, em um trecho que estava sob chuva no momento da ocorrência.

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Segundo informações da Artesp, o motorista de um caminhão havia parado o veículo na faixa zebrada para verificar uma possível pane mecânica. Por motivos que ainda serão apurados, uma motocicleta Bajaj Dominar D400 atingiu a traseira do caminhão e tombou na pista.

O motociclista foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão não ficou ferido.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda deverão ser esclarecidas.

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