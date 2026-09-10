Um ônibus do transporte coletivo de Campinas foi destruído por um incêndio na madrugada desta quinta-feira (10), na Rua Moscou, nas proximidades do cruzamento com a Rua Comendador Herculano Graciole. O veículo fazia a linha 355, que liga a Vila Gênesis ao Parque São Quirino, e havia acabado de iniciar a operação quando o problema foi percebido. As informações são da CBN Campinas.

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De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas, o motorista notou fumaça saindo da parte inferior do coletivo ao parar no segundo ponto da Rua Moscou. Havia apenas uma passageira no ônibus naquele momento, e ela foi retirada do veículo antes que as chamas se espalhassem.

O condutor desligou a chave geral e tentou combater o fogo com um extintor, mas não conseguiu impedir que o incêndio tomasse conta do ônibus. O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que as chamas teriam começado na região das rodas.

Motorista inalou fumaça