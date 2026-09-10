Um ônibus do transporte coletivo de Campinas foi destruído por um incêndio na madrugada desta quinta-feira (10), na Rua Moscou, nas proximidades do cruzamento com a Rua Comendador Herculano Graciole. O veículo fazia a linha 355, que liga a Vila Gênesis ao Parque São Quirino, e havia acabado de iniciar a operação quando o problema foi percebido. As informações são da CBN Campinas.
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De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas, o motorista notou fumaça saindo da parte inferior do coletivo ao parar no segundo ponto da Rua Moscou. Havia apenas uma passageira no ônibus naquele momento, e ela foi retirada do veículo antes que as chamas se espalhassem.
O condutor desligou a chave geral e tentou combater o fogo com um extintor, mas não conseguiu impedir que o incêndio tomasse conta do ônibus. O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que as chamas teriam começado na região das rodas.
Motorista inalou fumaça
Durante a tentativa de conter o incêndio, o motorista inalou fumaça e precisou receber atendimento da equipe de resgate. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Teresa. A passageira que estava no coletivo não ficou ferida.
Outro ônibus da linha foi enviado para substituir o veículo atingido e manter o atendimento aos passageiros. Depois que o fogo foi controlado, a empresa responsável iniciou os procedimentos para remover o coletivo do local.
As causas do incêndio ainda serão apuradas. A Emdec informou que irá até a garagem da empresa VB 3 para avaliar o veículo e acompanhar a investigação aberta pela própria operadora para identificar o que provocou o fogo.