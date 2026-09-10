As linhas 311 (Jardim Santa Mônica) e 312 (Vila Esperança) terão mudança no atendimento aos passageiros no Centro de Campinas a partir desta sexta-feira (11). Os ônibus deixarão de parar no ponto da Avenida Senador Saraiva, localizado entre as ruas Bernardino de Campos e General Osório.

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Segundo a Emdec, a alteração faz parte da redistribuição dos pontos de ônibus promovida na região central em agosto. Apesar da retirada da parada, os passageiros continuarão sendo atendidos em um ponto próximo, na Rua Campos Sales, entre a Álvares Machado e a Dr. Ernesto Khulmman.

A mudança também busca melhorar a circulação dos coletivos. De acordo com a empresa, o atendimento ao ponto da Senador Saraiva exigia uma manobra que gerava conflito no tráfego antes da conversão para a Campos Sales.

Veja onde as linhas param no Centro