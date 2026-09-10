O Ceprocamp abriu 342 vagas em 12 cursos de qualificação profissional para o segundo semestre de 2026 em Campinas. As oportunidades são distribuídas entre cinco unidades e incluem áreas como logística, informática, inglês, recursos humanos, finanças, programação e cuidados com idosos.

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As matrículas começam no dia 16 de setembro e serão feitas presencialmente. Para se inscrever, o candidato deverá apresentar documento de identidade, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade. Os requisitos mudam conforme o curso, principalmente em relação à idade mínima e ao nível de ensino exigido.

Os cursos têm duração estimada de dez semanas e são voltados à formação rápida para o mercado de trabalho. As turmas serão oferecidas nos períodos da manhã, tarde e noite, em diferentes dias da semana.

Centro concentra quatro cursos