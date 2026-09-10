O Ceprocamp abriu 342 vagas em 12 cursos de qualificação profissional para o segundo semestre de 2026 em Campinas. As oportunidades são distribuídas entre cinco unidades e incluem áreas como logística, informática, inglês, recursos humanos, finanças, programação e cuidados com idosos.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As matrículas começam no dia 16 de setembro e serão feitas presencialmente. Para se inscrever, o candidato deverá apresentar documento de identidade, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade. Os requisitos mudam conforme o curso, principalmente em relação à idade mínima e ao nível de ensino exigido.
Os cursos têm duração estimada de dez semanas e são voltados à formação rápida para o mercado de trabalho. As turmas serão oferecidas nos períodos da manhã, tarde e noite, em diferentes dias da semana.
Centro concentra quatro cursos
Na unidade Prefeito Antonio da Costa Santos, no Centro, estão previstas vagas para Auxiliar de Recursos Humanos Básico, Auxiliar Financeiro Básico, Operador de Empilhadeira e Introdução à Lógica de Programação.
Para os cursos de Recursos Humanos e Auxiliar Financeiro, são 30 vagas em cada turma. Operador de Empilhadeira terá 20 vagas e exige 18 anos, ensino fundamental completo e CNH categoria B. Já Introdução à Lógica de Programação oferece 20 vagas no período noturno e exige conhecimentos básicos de informática.
No Campo Belo, haverá uma turma de Operador de Empilhadeira, com 20 vagas pela manhã. No Campo Grande, serão oferecidos Noções de Direito Trabalhista, com 30 vagas à tarde, e Excel Básico, com outras 30 vagas à noite.
Inglês, tecnologia e cuidados no Ouro Verde
A unidade José Alves, no Satélite Iris, terá duas turmas voltadas ao inglês para atendimento comercial, uma pela manhã e outra à noite, com 25 vagas cada.
Já o Ceprocamp Ouro Verde concentra o maior número de opções. Haverá cursos de Inglês para Atendimento Comercial, Cuidador de Idosos, Desenvolvimento de Aplicativos, Informática Básica e Auxiliar de Logística Básico, com turmas nos períodos da manhã, tarde e noite.
Entre as exigências, o curso de Cuidador de Idosos requer idade mínima de 18 anos, enquanto Desenvolvimento de Aplicativos e Informática Básica exigem conhecimentos ou escolaridade mínima conforme o conteúdo da formação.
Como se inscrever
As matrículas serão feitas a partir de 16 de setembro, diretamente nas unidades do Ceprocamp onde cada curso será oferecido.
O interessado deve levar documento de identidade, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade. Como os pré-requisitos variam, é importante consultar previamente as exigências de cada turma.
Mais informações estão disponíveis no site da Fumec e do Ceprocamp.