Campinas registrou 12 ocorrências relacionadas à chuva nesta quarta-feira (9), segundo balanço atualizado da Prefeitura. O maior volume acumulado chegou a 38,1 milímetros, medido na estação DC EMEF Noroeste, enquanto a maior rajada de vento foi de 26,9 km/h, registrada no Cepagri/Unicamp às 9h30.

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Até as 17h, a Defesa Civil havia contabilizado cinco alagamentos em vias públicas, seis ocorrências em imóveis e um muro com risco de queda, no Distrito Industrial. Apesar dos transtornos, não havia registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas.

Os cinco pontos de alagamento em ruas e avenidas ocorreram durante a manhã e já estavam liberados para circulação. Os imóveis atingidos ficam nos bairros Residencial Novo Mundo, Vila Aeroporto, Jardim Lisa, Jardim Monte Cristo, Jardim Maria Rosa e Residencial Campina Grande. A Emdec segue monitorando o trânsito por meio do Centro de Controle Operacional, com apoio das câmeras instaladas em diferentes pontos da cidade.

Alerta continua nesta quinta