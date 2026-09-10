A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria de Educação, abriu as inscrições do Processo Seletivo 2027, que oferece 209 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio nas unidades CEMEP e ETEP. Os interessados podem se inscrever presencialmente entre 14 de setembro e 2 de outubro, nas próprias escolas.
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No CEMEP (Centro Municipal de Ensino Profissionalizante Osmar Passarelli Silveira), são oferecidas 83 vagas para o curso Técnico em Informática, integrado ao Ensino Médio, em período integral.
Já na ETEP (Escola Técnica de Paulínia), são duas opções: 63 vagas para o Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, também em período integral, e 63 vagas para o Técnico em Química subsequente, voltado a quem já concluiu o Ensino Médio, no período noturno.
Os cursos integrados — técnico + Ensino Médio — são destinados a estudantes que estarão cursando o 9º ano do Ensino Fundamental em 2026. Já o curso subsequente é voltado a quem está cursando a 3ª série do Ensino Médio ou já concluiu essa etapa.
Como se inscrever
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente em uma das unidades:
CEMEP
Av. Brasil, 330 – Vila Bressani
Segunda a sexta, das 8h às 17h
(19) 3874-9457 / 3833-2643
ETEP
Rua Constante Pavan, 1.001 – Betel
Segunda a sexta, das 8h às 20h
(19) 3884-7708 (Secretaria) / (19) 3884-7742 (Gestão Escolar)
Documentos necessários
No ato da inscrição, o candidato deve apresentar:
- Documento de identidade (RG, CNH ou passaporte)
- CPF
- Comprovante de residência
- Comprovante de escolaridade
- Declaração de escolaridade pública
- Autodeclaração étnico-racial
- Fotografia 3x4 colorida
- Laudo médico e demais documentos exigidos para vagas reservadas a pessoas com deficiência
A prova será aplicada no domingo, 18 de outubro, às 8h30, com duração de 3h30. Os locais de aplicação serão divulgados posteriormente pelos canais oficiais da Prefeitura. O edital completo está disponível nos canais oficiais do município.