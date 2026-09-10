A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria de Educação, abriu as inscrições do Processo Seletivo 2027, que oferece 209 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio nas unidades CEMEP e ETEP. Os interessados podem se inscrever presencialmente entre 14 de setembro e 2 de outubro, nas próprias escolas.

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No CEMEP (Centro Municipal de Ensino Profissionalizante Osmar Passarelli Silveira), são oferecidas 83 vagas para o curso Técnico em Informática, integrado ao Ensino Médio, em período integral.

Já na ETEP (Escola Técnica de Paulínia), são duas opções: 63 vagas para o Técnico em Química integrado ao Ensino Médio, também em período integral, e 63 vagas para o Técnico em Química subsequente, voltado a quem já concluiu o Ensino Médio, no período noturno.