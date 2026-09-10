A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba localizou um ponto utilizado para armazenar drogas em uma área de mata no Jardim Oliveira Camargo. Durante patrulhamento preventivo pela região, a equipe do Canil realizou buscas com os cães Zeus e Hera em um trecho onde, segundo denúncias, suspeitos costumavam circular com frequência.

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No decorrer da operação, Zeus identificou o odor de entorpecentes e indicou aos agentes um local específico na mata. No ponto indicado, os guardas encontraram um tambor com tampa e vedação, aparentemente usado para proteger o conteúdo da umidade. Dentro dele, havia uma bolsa contendo maconha.

De acordo com as características do esconderijo, a suspeita é de que o local fosse utilizado para armazenar drogas, evitando que ficassem em residências e dificultando sua localização em eventuais abordagens policiais.