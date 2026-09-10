10 de setembro de 2026
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ZEUS

Cão farejador localiza tambor com maconha em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
GCM encontrou maconha escondida em um tambor em área de mata no Jardim Oliveira Camargo, em Indaiatuba.
GCM encontrou maconha escondida em um tambor em área de mata no Jardim Oliveira Camargo, em Indaiatuba.

GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba localizou um ponto utilizado para armazenar drogas em uma área de mata no Jardim Oliveira Camargo. Durante patrulhamento preventivo pela região, a equipe do Canil realizou buscas com os cães Zeus e Hera em um trecho onde, segundo denúncias, suspeitos costumavam circular com frequência.

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No decorrer da operação, Zeus identificou o odor de entorpecentes e indicou aos agentes um local específico na mata. No ponto indicado, os guardas encontraram um tambor com tampa e vedação, aparentemente usado para proteger o conteúdo da umidade. Dentro dele, havia uma bolsa contendo maconha.

De acordo com as características do esconderijo, a suspeita é de que o local fosse utilizado para armazenar drogas, evitando que ficassem em residências e dificultando sua localização em eventuais abordagens policiais.

O entorpecente foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

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