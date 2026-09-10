Um homem de 46 anos foi preso em flagrante por roubo a residência, no Jardim Camargo, em Mogi Guaçu. Ele invadiu a garagem do imóvel, tentou furtar uma furadeira-parafusadeira e um autorrádio e agrediu o morador após ser flagrado.

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Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), o suspeito fez barulho ao entrar no local, o que chamou a atenção do morador. Ao sair para verificar, a vítima gritou com o invasor, que reagiu com agressões físicas. O morador conseguiu conter o homem até a chegada das equipes da GCM.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária após passar por exame médico. Ele foi autuado em flagrante por roubo e recolhido a uma cela, à disposição da Justiça.