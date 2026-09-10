Policiais militares frustraram uma tentativa de furto de caminhão na Rua Joaquim Marcelino Leite, no Jardim Interlagos, em Hortolândia. Durante patrulhamento pela via, os agentes avistaram o veículo estacionado com um homem em seu interior e outro do lado de fora, aparentemente tentando fazer a ligação direta do caminhão.

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Ao perceberem a aproximação da equipe, os dois tentaram fugir. Um dos suspeitos foi abordado, mas o segundo conseguiu escapar a pé, entrando em uma área de mata próxima. Ao lado do caminhão, os policiais encontraram uma bolsa com diversas ferramentas.

Em depoimento, o homem detido informou que chegou ao local acompanhado de outros dois indivíduos, que estariam em um veículo, e que teria recebido a tarefa de fazer a ligação direta do caminhão. A polícia constatou que o miolo da ignição estava totalmente danificado, mas a ação não foi concluída por causa da chegada da equipe.