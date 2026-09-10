10 de setembro de 2026
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CAIU A CASA

PM chega na hora, frustra furto de caminhão e prende ladrão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi preso após tentativa de furto de caminhão no Jardim Interlagos, em Hortolândia.
Homem foi preso após tentativa de furto de caminhão no Jardim Interlagos, em Hortolândia.

Policiais militares frustraram uma tentativa de furto de caminhão na Rua Joaquim Marcelino Leite, no Jardim Interlagos, em Hortolândia. Durante patrulhamento pela via, os agentes avistaram o veículo estacionado com um homem em seu interior e outro do lado de fora, aparentemente tentando fazer a ligação direta do caminhão.

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Ao perceberem a aproximação da equipe, os dois tentaram fugir. Um dos suspeitos foi abordado, mas o segundo conseguiu escapar a pé, entrando em uma área de mata próxima. Ao lado do caminhão, os policiais encontraram uma bolsa com diversas ferramentas.

Em depoimento, o homem detido informou que chegou ao local acompanhado de outros dois indivíduos, que estariam em um veículo, e que teria recebido a tarefa de fazer a ligação direta do caminhão. A polícia constatou que o miolo da ignição estava totalmente danificado, mas a ação não foi concluída por causa da chegada da equipe.

O suspeito, de 44 anos, foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade de polícia judiciária. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

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