Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Alto dos Ypês, em Mogi Guaçu, na quarta-feira (9). Ao chegarem ao local, encontraram a vítima sentada na via pública. Ela informou que seu filho estava dentro da residência portando uma faca.

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Diante da situação, os policiais solicitaram que o suspeito saísse do imóvel, o que foi atendido. Durante a revista pessoal, a faca foi localizada no bolso dele. Após a contenção, a vítima relatou que havia sido ameaçada pelo filho e que ele também havia danificado um móvel da casa.

A ocorrência foi encaminhada à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde o agressor permaneceu preso e a faca foi apreendida.