A PM (Polícia Militar) prendeu três homens envolvidos em um roubo a residência no bairro Cambuí, em Mogi Guaçu, na quarta-feira (9). A ação resultou na apreensão de uma pistola calibre .380, 12 munições intactas, um simulacro de arma (airsoft), celulares, roupas usadas no crime e o veículo utilizado na fuga.

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O caso começou após o Copom repassar às equipes informações sobre o assalto. Depois que os criminosos deixaram o imóvel, uma das vítimas conseguiu ver o carro usado na fuga e passou a segui-lo pelas ruas da cidade, mantendo contato com a polícia.

Com as informações, os policiais localizaram o veículo na Rua Conselheiro Faria de Lima. Com apoio de outras equipes, abordaram o carro e detiveram um dos suspeitos.