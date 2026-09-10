A PM (Polícia Militar) prendeu três homens envolvidos em um roubo a residência no bairro Cambuí, em Mogi Guaçu, na quarta-feira (9). A ação resultou na apreensão de uma pistola calibre .380, 12 munições intactas, um simulacro de arma (airsoft), celulares, roupas usadas no crime e o veículo utilizado na fuga.
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O caso começou após o Copom repassar às equipes informações sobre o assalto. Depois que os criminosos deixaram o imóvel, uma das vítimas conseguiu ver o carro usado na fuga e passou a segui-lo pelas ruas da cidade, mantendo contato com a polícia.
Com as informações, os policiais localizaram o veículo na Rua Conselheiro Faria de Lima. Com apoio de outras equipes, abordaram o carro e detiveram um dos suspeitos.
A vítima informou que outros dois homens participaram do crime — dois deles estariam armados e teriam atirado em sua direção durante a fuga. Segundo ela, os demais envolvidos se esconderam em um terreno às margens da Rodovia SP-342.
Os policiais montaram um cerco e iniciaram uma varredura na área. Um dos criminosos foi encontrado correndo às margens da rodovia. Em seguida, outro foi visto tentando pular o guard-rail. Durante a abordagem, uma pistola .380 foi jogada no chão e localizada pelos policiais, junto com 12 munições.
O terceiro envolvido foi encontrado escondido sob o viaduto da linha férrea que cruza a Rodovia SP-340 e também foi detido.
Com os três presos, os policiais voltaram ao local da primeira abordagem e revistaram o veículo. Dentro do carro, encontraram objetos da vítima, como perfumes, um celular, uma aliança e R$ 70, que depois foram devolvidos. Também foram apreendidos mais três celulares e as roupas usadas pelos suspeitos. O carro ficou apreendido.
Um dos detidos informou que guardava em casa um simulacro de arma (airsoft) usado em crimes anteriores. Com autorização, os policiais foram ao imóvel e encontraram o objeto dentro de um guarda-roupa. O simulacro foi apreendido.
Os suspeitos ainda relataram informalmente participação em outro roubo na cidade no dia anterior, usando o mesmo veículo.
Os três foram levados à Central de Polícia Judiciária, junto com as vítimas, o carro e os objetos apreendidos. A autoridade policial ratificou as prisões, e os envolvidos permanecem à disposição da Justiça. Os bens recuperados foram devolvidos à vítima.