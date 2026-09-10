A quinta-feira (10) será de tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com céu predominantemente nublado e chuvas ao longo de todo o dia. Os acumulados podem ser elevados, variando entre 30 mm e 50 mm.

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A previsão indica pancadas de forte intensidade, com risco de raios na região. Apesar da instabilidade, as temperaturas sobem ligeiramente, e a máxima deve ficar próxima dos 24°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).