10 de setembro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

RMC entra em dia de chuva pesada e risco de raios

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Quinta-feira terá tempo instável na RMC, com céu nublado, chuva ao longo do dia e acumulados entre 30 mm e 50 mm.
Quinta-feira terá tempo instável na RMC, com céu nublado, chuva ao longo do dia e acumulados entre 30 mm e 50 mm.

A quinta-feira (10) será de tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com céu predominantemente nublado e chuvas ao longo de todo o dia. Os acumulados podem ser elevados, variando entre 30 mm e 50 mm.

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A previsão indica pancadas de forte intensidade, com risco de raios na região. Apesar da instabilidade, as temperaturas sobem ligeiramente, e a máxima deve ficar próxima dos 24°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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