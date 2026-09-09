A sessão que cassou o mandato de Vini Oliveira (Cidadania) por 23 votos a 5 terminou com um momento de forte tensão no plenário da Câmara de Campinas. Logo após a confirmação da perda do mandato, Vini pediu a palavra, agradeceu aos vereadores que votaram contra a cassação e, em seguida, passou a atacar o relator da Comissão Processante, Otto Alejandro (PL).

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Em tom exaltado, Vini afirmou que Otto teria pedido R$ 1 milhão para não apresentar um relatório favorável à cassação e disse possuir provas da acusação. Nenhum documento, gravação ou outro elemento foi apresentado naquele momento no plenário, e a afirmação ficou restrita à fala feita após o resultado do julgamento.

O episódio ocorreu depois de uma sessão de quase cinco horas e meia, marcada por embates políticos, manifestações pró e contra Vini e clima de tensão dentro e fora da Câmara. A fala do vereador cassado acabou interrompida pelo presidente da Casa, Luiz Rossini (Republicanos).

Rossini corta o microfone