A sessão que cassou o mandato de Vini Oliveira (Cidadania) por 23 votos a 5 terminou com um momento de forte tensão no plenário da Câmara de Campinas. Logo após a confirmação da perda do mandato, Vini pediu a palavra, agradeceu aos vereadores que votaram contra a cassação e, em seguida, passou a atacar o relator da Comissão Processante, Otto Alejandro (PL).
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Em tom exaltado, Vini afirmou que Otto teria pedido R$ 1 milhão para não apresentar um relatório favorável à cassação e disse possuir provas da acusação. Nenhum documento, gravação ou outro elemento foi apresentado naquele momento no plenário, e a afirmação ficou restrita à fala feita após o resultado do julgamento.
O episódio ocorreu depois de uma sessão de quase cinco horas e meia, marcada por embates políticos, manifestações pró e contra Vini e clima de tensão dentro e fora da Câmara. A fala do vereador cassado acabou interrompida pelo presidente da Casa, Luiz Rossini (Republicanos).
Rossini corta o microfone
Ao perceber que Vini utilizava a palavra para fazer acusações contra o relator, Rossini interrompeu a manifestação e afirmou que aquela fala não configurava questão de ordem.
O presidente também rebateu o vereador cassado ao dizer que, caso o episódio citado realmente tivesse ocorrido, a denúncia deveria ter sido apresentada no momento apropriado, durante a tramitação do processo.
“Se houve esse episódio, o senhor deveria ter feito a denúncia no ato”, afirmou Rossini antes de encerrar a fala.
Acusação surge após derrota no plenário
A declaração foi feita poucos minutos depois de Vini sofrer uma derrota definitiva no plenário. A Câmara aprovou a cassação por 23 votos a 5, um voto acima dos 22 necessários para a perda do mandato.
Otto Alejandro foi o relator da Comissão Processante que concluiu pela quebra de decoro parlamentar e recomendou a cassação. Ao longo da tramitação, Vini e sua defesa já haviam feito críticas à condução do processo e questionado pontos do relatório, mas a acusação apareceu apenas no desfecho da sessão.