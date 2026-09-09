A procura pela vacina contra o sarampo praticamente dobrou em Campinas em agosto. Foram aplicadas 6.719 doses no mês, volume 94,64% superior à média mensal registrada no primeiro semestre de 2026, quando a cidade contabilizou 3.452 aplicações por mês.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A alta ocorre após a Secretaria Municipal de Saúde intensificar as ações de imunização diante do cenário epidemiológico. Campinas não registra casos de sarampo desde 2021, mas o Estado de São Paulo já contabiliza 28 casos em 2026, enquanto países como Estados Unidos, Canadá e México enfrentam surtos da doença. Em julho, antes da intensificação das ações, o município havia aplicado 3.669 doses.

Em 2025, Campinas alcançou cobertura de 98,30% para a primeira dose da tríplice viral e 92,41% para a segunda. Segundo a coordenadora do Programa de Imunização, Chaúla Vizelli, o aumento das aplicações está associado à divulgação da campanha, à mobilização das equipes e à ampliação das estratégias para alcançar quem ainda estava com o esquema vacinal incompleto.

Busca ativa encontrou 11,8 mil registros pendentes