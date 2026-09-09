A procura pela vacina contra o sarampo praticamente dobrou em Campinas em agosto. Foram aplicadas 6.719 doses no mês, volume 94,64% superior à média mensal registrada no primeiro semestre de 2026, quando a cidade contabilizou 3.452 aplicações por mês.
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A alta ocorre após a Secretaria Municipal de Saúde intensificar as ações de imunização diante do cenário epidemiológico. Campinas não registra casos de sarampo desde 2021, mas o Estado de São Paulo já contabiliza 28 casos em 2026, enquanto países como Estados Unidos, Canadá e México enfrentam surtos da doença. Em julho, antes da intensificação das ações, o município havia aplicado 3.669 doses.
Em 2025, Campinas alcançou cobertura de 98,30% para a primeira dose da tríplice viral e 92,41% para a segunda. Segundo a coordenadora do Programa de Imunização, Chaúla Vizelli, o aumento das aplicações está associado à divulgação da campanha, à mobilização das equipes e à ampliação das estratégias para alcançar quem ainda estava com o esquema vacinal incompleto.
Busca ativa encontrou 11,8 mil registros pendentes
Uma das principais medidas adotadas foi a identificação de 11.837 crianças de até 4 anos com registros pendentes de vacinação contra o sarampo. O levantamento considera casos em que não consta no sistema e-SUS a primeira ou a segunda dose da tríplice viral ou da tetraviral.
A Secretaria de Saúde ressalta, porém, que a ausência do registro não significa necessariamente que todas essas crianças estejam sem vacinação. Parte delas pode ter sido imunizada na rede privada ou em outro município, além da possibilidade de inconsistências nos dados. As equipes passaram a analisar cada situação e entrar em contato com as famílias quando necessário.
A mobilização ganhou força com a campanha de multivacinação iniciada em 3 de agosto, que levou equipes a cerca de 60 escolas municipais e estaduais, promoveu um mutirão no Campinas Shopping e realizou um Dia D em 22 de agosto. Somente nessa mobilização, foram aplicadas 587 doses da tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola.
Escolas, hospitais e universidades entram na mobilização
A estratégia também envolveu reuniões com representantes de hospitais, escolas e universidades para reforçar a identificação rápida de casos suspeitos e a importância de manter a vacinação atualizada. Na rede hospitalar, o encontro reuniu 59 profissionais ligados à vigilância epidemiológica, controle de infecções e prontos-socorros.
As escolas municipais receberam orientação para intensificar o contato com pais e responsáveis por crianças e adolescentes de até 14 anos, usando reuniões, mensagens, cartas e bilhetes para reforçar a necessidade de atualização das cadernetas. Nesta terça-feira (8), representantes de 11 universidades de Campinas também participaram de uma reunião sobre prevenção e cenário epidemiológico.
A vacina tríplice viral está disponível para quem não completou o esquema. No calendário infantil, as doses são previstas aos 12 e 15 meses. Pessoas de 5 a 29 anos devem receber duas doses se não estiverem imunizadas; entre 30 e 59 anos, a recomendação é de uma dose; profissionais de saúde devem ter duas doses, independentemente da idade.
Sintomas exigem atenção
O sarampo pode provocar febre e manchas vermelhas pelo corpo, acompanhadas de tosse seca, irritação nos olhos, coriza ou congestão nasal e mal-estar intenso. A Secretaria de Saúde orienta que pessoas com sintomas compatíveis procurem uma unidade de atendimento.
Profissionais de saúde também devem observar eventual histórico recente de viagens, especialmente diante da circulação da doença em outras regiões e países, para acelerar a notificação e as medidas de controle em casos suspeitos.