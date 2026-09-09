Campinas realiza nesta sexta-feira (11) um novo Feirão de Emprego e Oportunidades, com oferta de 1,2 mil vagas em diferentes áreas profissionais. O evento será das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera, unidade John Boyd Dunlop.
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Ao todo, 21 empresas participam da seleção, com entrevistas presenciais e encaminhamentos feitos pela equipe do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT).
Entre as oportunidades, o maior volume está concentrado no cargo de auxiliar de logística, com 300 vagas no Mercado Livre. Para concorrer, é exigido ensino fundamental completo, com salário de R$ 2.207.
A maior remuneração anunciada nesta edição é de R$ 4.701, para o cargo de instrutor de aprendizagem de transporte, oferecido pela VB Transportes. A função exige ensino médio completo.
Empresas fazem entrevistas no local
Durante o feirão, os candidatos passarão por uma triagem do CPAT e poderão ser encaminhados diretamente para processos seletivos realizados pelas empresas.
Participam do evento empresas como Mercado Livre, Leroy Merlin, GPA, Dalben, GoodBom, Oba Hortifruti, Royal Palm Plaza, VB Transportes, Synvia, Tenda Alea e Premier Logística, entre outras.
As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.
Segundo a Secretaria de Trabalho e Renda, o objetivo é concentrar em um mesmo espaço trabalhadores em busca de emprego e empresas com vagas abertas, reduzindo etapas no processo de contratação.
O que levar
Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto, currículo impresso e carteira de trabalho, física ou digital.
Quem fizer o cadastro antecipado e já tiver uma carta de encaminhamento terá prioridade na entrevista com as empresas.
A Prefeitura recomenda que os interessados consultem as vagas e façam o cadastro previamente pelo sistema do CPAT, pelo Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Outros atendimentos
O feirão também terá serviços voltados a quem pretende empreender ou busca alternativas de geração de renda.
Haverá atendimentos da Casa do Empreendedor, Sebrae e Banco do Povo, além de orientações para Microempreendedores Individuais.
A Organização Internacional para as Migrações (OIM) também estará presente com atendimento destinado à população migrante.
Por causa da mobilização das equipes para o evento, o CPAT Centro e os postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde não funcionarão nesta sexta-feira.
SERVIÇO
17º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas
Data: sexta-feira, 11 de setembro
Horário: das 9h às 16h
Local: Faculdade Anhanguera – Unidade John Boyd Dunlop
Endereço: Rua José Rosolém, 171, Jardim Londres
Entrada: gratuita