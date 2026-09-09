Campinas realiza nesta sexta-feira (11) um novo Feirão de Emprego e Oportunidades, com oferta de 1,2 mil vagas em diferentes áreas profissionais. O evento será das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera, unidade John Boyd Dunlop.

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Ao todo, 21 empresas participam da seleção, com entrevistas presenciais e encaminhamentos feitos pela equipe do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT).

Entre as oportunidades, o maior volume está concentrado no cargo de auxiliar de logística, com 300 vagas no Mercado Livre. Para concorrer, é exigido ensino fundamental completo, com salário de R$ 2.207.