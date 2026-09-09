A Câmara de Campinas realiza neste momento a sessão que pode definir a cassação do mandato do vereador Vini Oliveira (Cidadania) . O julgamento começou às 9h desta quarta-feira (9) e deve se estender por várias horas até a votação final.

Para que o vereador perca o mandato, são necessários pelo menos 22 votos favoráveis à cassação entre os 33 parlamentares. A votação será nominal. Isso significa que até mesmo um placar de 21 votos pela cassação será insuficiente para retirar Vini do cargo.

O que está em julgamento

A sessão encerra uma Comissão Processante aberta em 1º de junho para investigar a atuação de Vini em reuniões mantidas com representantes da Smile Transportes, empresa ligada a um dos consórcios participantes da licitação do transporte coletivo de Campinas.

O relatório final da comissão concluiu pela quebra de decoro parlamentar e recomendou a cassação. Na avaliação do relator, vereador Otto Alejandro (PL), Vini teria ultrapassado os limites da fiscalização parlamentar ao buscar informações e documentos junto a uma empresa diretamente interessada na concorrência pública.