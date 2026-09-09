A Câmara de Campinas realiza neste momento a sessão que pode definir a cassação do mandato do vereador Vini Oliveira (Cidadania). O julgamento começou às 9h desta quarta-feira (9) e deve se estender por várias horas até a votação final.
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ASSISTA AO VIVO À SESSÃO DE JULGAMENTO DE VINI OLIVEIRA
Para que o vereador perca o mandato, são necessários pelo menos 22 votos favoráveis à cassação entre os 33 parlamentares. A votação será nominal. Isso significa que até mesmo um placar de 21 votos pela cassação será insuficiente para retirar Vini do cargo.
O que está em julgamento
A sessão encerra uma Comissão Processante aberta em 1º de junho para investigar a atuação de Vini em reuniões mantidas com representantes da Smile Transportes, empresa ligada a um dos consórcios participantes da licitação do transporte coletivo de Campinas.
O relatório final da comissão concluiu pela quebra de decoro parlamentar e recomendou a cassação. Na avaliação do relator, vereador Otto Alejandro (PL), Vini teria ultrapassado os limites da fiscalização parlamentar ao buscar informações e documentos junto a uma empresa diretamente interessada na concorrência pública.
A defesa nega irregularidades e sustenta que o vereador atuava no exercício de sua função de fiscalização.
Relatório foi aprovado por unanimidade
A Comissão Processante foi formada por Paulo Haddad (PSD), presidente, Otto Alejandro (PL), relator, e Dr. Yanko (PP), membro. Os três aprovaram o relatório final que recomenda a perda do mandato. A decisão, porém, cabe exclusivamente ao plenário. O parecer da comissão não provoca a cassação automática.
Mariana Conti não vota
A vereadora Mariana Conti (PSOL), autora da denúncia que deu origem ao processo, não participa do julgamento. Em seu lugar, foi convocado o suplente Paulo Bufalo.
A Comissão Processante foi aberta por 29 votos a zero e passou por oitivas, análise de documentos, manifestações da defesa e elaboração do relatório final.
Como será a sessão
O julgamento segue o rito previsto no Decreto-Lei 201/1967. Antes da votação, poderão ser lidas peças do processo solicitadas por vereadores ou pela defesa. Cada parlamentar que quiser se manifestar poderá falar por até 15 minutos.
Depois, Vini Oliveira ou seu advogado terá até duas horas para fazer a defesa oral.
Somente após essa etapa ocorrerá a votação que decidirá o futuro do mandato.
Outra punição está em análise
Além da Comissão Processante, Vini também enfrenta outro procedimento na Câmara.
A Corregedoria propôs a suspensão do vereador por 60 dias, sem salário, mas essa punição depende de uma votação separada e não faz parte da sessão desta quarta-feira.
O julgamento em andamento trata exclusivamente da possibilidade de cassação definitiva do mandato.