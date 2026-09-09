09 de setembro de 2026
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BARRICADA NA PISTA

Barricada de fogo fecha completamente a SP-075

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Manifestantes bloquearam a rodovia com pneus em chamas; informações preliminares apontam protesto contra a violência contra a mulher.
Manifestantes bloquearam a rodovia com pneus em chamas; informações preliminares apontam protesto contra a violência contra a mulher.

Uma manifestação com barricada de pneus em chamas bloqueou totalmente a SP-075, em Campinas, na madrugada desta quarta-feira (9). O protesto ocorreu na altura do km 76, sentido norte, e interrompeu todas as faixas e o acostamento.

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Segundo as informações disponíveis, os manifestantes montaram a barricada sobre a pista e atearam fogo aos pneus. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e auxiliar na liberação da rodovia.

Informações preliminares apontam que a manifestação era formada principalmente por mulheres em protesto contra casos de violência contra a mulher. Até o momento, porém, a motivação oficial do ato ainda não foi detalhada pelas autoridades.

O bloqueio começou por volta das 4h59 e foi classificado pela Artesp como uma ocorrência de alta criticidade, devido à interdição total da pista por período prolongado.

Não havia, até a última atualização, registro de vítimas ou veículos envolvidos na ocorrência.

A situação exigiu atenção redobrada dos motoristas que seguiam pelo trecho, enquanto equipes atuavam para apagar o fogo e retirar os materiais usados na barricada.

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