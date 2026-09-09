Uma manifestação com barricada de pneus em chamas bloqueou totalmente a SP-075, em Campinas, na madrugada desta quarta-feira (9). O protesto ocorreu na altura do km 76, sentido norte, e interrompeu todas as faixas e o acostamento.

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Segundo as informações disponíveis, os manifestantes montaram a barricada sobre a pista e atearam fogo aos pneus. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e auxiliar na liberação da rodovia.

Informações preliminares apontam que a manifestação era formada principalmente por mulheres em protesto contra casos de violência contra a mulher. Até o momento, porém, a motivação oficial do ato ainda não foi detalhada pelas autoridades.