09 de setembro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NA SANTOS DUMONT

Moto atropela cachorro e acidente deixa um morto em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Sampi Campinas
Motociclista de 41 anos morreu após atropelar um cachorro e ser atingido por um carro na SP-075, em Campinas.
Motociclista de 41 anos morreu após atropelar um cachorro e ser atingido por um carro na SP-075, em Campinas.

Um motociclista de 41 anos, que trabalhava com transporte por aplicativo, morreu na madrugada desta quarta-feira (9) após um grave acidente na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas, próximo ao bairro Jardim Itatinga.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações apuradas no local, ele atropelou um cachorro que estava na pista e, em seguida, foi atingido por um carro. O passageiro que estava na garupa da moto também ficou ferido e foi socorrido por equipes de emergência.

O animal não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes de socorro foram acionadas e estiveram na rodovia para prestar atendimento às vítimas e sinalizar a via. A Perícia Científica foi chamada para realizar os levantamentos necessários que possam esclarecer as circunstâncias do acidente.

O caso foi registrado no Plantão Policial da 2ª Seccional de Campinas e deverá ser investigado pelas autoridades competentes. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Comentários

Comentários