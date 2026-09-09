Um motociclista de 41 anos, que trabalhava com transporte por aplicativo, morreu na madrugada desta quarta-feira (9) após um grave acidente na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas, próximo ao bairro Jardim Itatinga.

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Segundo informações apuradas no local, ele atropelou um cachorro que estava na pista e, em seguida, foi atingido por um carro. O passageiro que estava na garupa da moto também ficou ferido e foi socorrido por equipes de emergência.

O animal não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes de socorro foram acionadas e estiveram na rodovia para prestar atendimento às vítimas e sinalizar a via. A Perícia Científica foi chamada para realizar os levantamentos necessários que possam esclarecer as circunstâncias do acidente.