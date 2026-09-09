09 de setembro de 2026
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BAEP

Veículo clonado é recuperado pela Polícia Militar em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Caso foi atendido por policiais do Baep
Caso foi atendido por policiais do Baep

Na noite de terça-feira (8), uma equipe do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) recuperou um veículo com indícios de adulteração durante patrulhamento tático no bairro Vila Vitória, em Campinas.

Os policiais abordaram um caminhão modelo F4000, de cor branca, com placas CMR-5406. Ao verificarem o número do motor, foi constatado que o emplacamento original correspondia ao CYK-4157, de um veículo F4000 de cor verde, que havia sido furtado na cidade de Nova Odessa no dia 18 de agosto deste ano.

O condutor do veículo já possui passagem criminal por uso de documento falso. O caso foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

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