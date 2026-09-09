09 de setembro de 2026
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CADEIA

Dupla da capital é presa em Valinhos ao tentar roubar idoso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Guarda Civil Municipal realizou a prisão
Guarda Civil Municipal realizou a prisão

Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de tentar roubar um idoso de 67 anos dentro de uma agência bancária, no Centro de Valinhos. A ação criminosa foi frustrada por clientes que estavam no local, e os autores foram localizados e detidos por guardas municipais minutos depois.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima realizava um saque de R$ 2,5 mil quando um dos criminosos se aproximou e alegou que o caixa eletrônico estava com defeito. Assim que o dinheiro foi liberado, o suspeito tentou tomar a quantia, mas foi impedido por outras pessoas presentes, que começaram a gritar. O homem fugiu e encontrou um comparsa que aguardava na agência dando cobertura.

Durante patrulhamento preventivo, equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas e localizaram os dois suspeitos momentos depois, quando eles entravam correndo em uma loja para se esconder. Uma funcionária do estabelecimento desconfiou da atitude e indicou a direção dos fugitivos aos agentes.

Os detidos, moradores da capital paulista e com passagens pela polícia, foram reconhecidos pela vítima por meio de fotografias ainda no local. Na Delegacia de Polícia Civil, apresentaram versões conflitantes sobre a presença em Valinhos. Diante das provas, o delegado ratificou a prisão em flagrante. Ambos permanecem à disposição da Justiça.

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