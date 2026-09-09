Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (8), em Santo Antônio de Posse, após ser acusado de violência doméstica, ameaça e dano ao patrimônio da ex-companheira. A ocorrência foi atendida pela GCM (Guarda Civil Municipal) no bairro Progresso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A GCM foi acionada pela Central de Operações para atender a um desentendimento entre um casal. No local, os agentes abordaram o suspeito e realizaram busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que o homem teria entrado em sua residência em estado alterado e, durante a discussão, danificado o para-brisa do veículo dela. Ela também relatou que o motivo do conflito seria a cobrança, por parte do agressor, pela devolução de uma aliança que ele havia dado de presente à vítima.