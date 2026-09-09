Uma mulher foi presa na tarde de terça-feira (8) sob acusação de abandono de incapaz, após a Polícia Militar localizar seus três filhos, de 1, 5 e 11 anos, sozinhos e em condições precárias em uma residência na Rua Pedro Galhardi, no Jardim Yeda, em Campinas.

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Segundo a corporação, os agentes foram acionados com a informação de que a mãe estava ausente desde o dia 3 de setembro. No local, os policiais encontraram uma das crianças sozinha dentro da casa e as outras duas vagando pelas proximidades do condomínio.

O imóvel apresentava situação de insalubridade, com acúmulo de lixo, insetos e dejetos espalhados pelo ambiente, de acordo com a PM. Os militares também constataram aparente quadro de desnutrição nas crianças, que foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.