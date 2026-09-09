09 de setembro de 2026
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ABANDONO

Mulher é presa por abandonar três filhos em casa e ir viajar

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mãe foi presa após a PM encontrar três crianças sozinhas e em condições precárias em uma casa no Jardim Yeda.
Mãe foi presa após a PM encontrar três crianças sozinhas e em condições precárias em uma casa no Jardim Yeda.

Uma mulher foi presa na tarde de terça-feira (8) sob acusação de abandono de incapaz, após a Polícia Militar localizar seus três filhos, de 1, 5 e 11 anos, sozinhos e em condições precárias em uma residência na Rua Pedro Galhardi, no Jardim Yeda, em Campinas.

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Segundo a corporação, os agentes foram acionados com a informação de que a mãe estava ausente desde o dia 3 de setembro. No local, os policiais encontraram uma das crianças sozinha dentro da casa e as outras duas vagando pelas proximidades do condomínio.

O imóvel apresentava situação de insalubridade, com acúmulo de lixo, insetos e dejetos espalhados pelo ambiente, de acordo com a PM. Os militares também constataram aparente quadro de desnutrição nas crianças, que foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.

A mulher compareceu à 2ª Delegacia Seccional e alegou que havia viajado e deixado os filhos sob os cuidados de uma babá. No entanto, o caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária como abandono de incapaz, e ela permaneceu presa à disposição da Justiça.

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