A PM (Polícia Militar) prendeu um homem acusado de violência doméstica na Rua Samuel Barbosa de Lima, no Jardim Paviotti, em Monte Mor. Ao chegar ao local, a vítima, uma mulher de 38 anos, relatou aos agentes que havia se desentendido com o ex-companheiro, de 26 anos, e que ele teria desferido socos em seu rosto e atingido suas costas com uma vassoura durante a briga.

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Ela também informou que possuía medida protetiva de urgência contra o agressor. Com a autorização da vítima para entrada na residência, os policiais localizaram o homem, que confirmou ter participado de uma discussão e de vias de fato com a ex-companheira.

Ambos foram conduzidos ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Monte Mor, onde passaram por atendimento médico e foram liberados em seguida. Na sequência, foram levados ao Distrito Policial da cidade, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.