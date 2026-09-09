Dois homens foram presos suspeitos de furtar fios de um caminhão e ameaçar o proprietário do veículo, em Mogi Mirim. Segundo a corporação, os suspeitos foram surpreendidos pela vítima enquanto manuseavam um alicate embaixo do caminhão, cortando a fiação do veículo.

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Ao perceberem que tinham sido descobertos, os dois fugiram a pé e abandonaram a ferramenta e os fios já cortados no local. Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram patrulhamento pela região e localizaram a dupla no interior de uma casa abandonada. Ambos foram reconhecidos pela vítima como os autores do furto.

Próximo ao local onde os suspeitos foram abordados, a polícia encontrou uma foice. De acordo com o relato do proprietário do caminhão, o objeto teria sido usado para ameaçá-lo após o chamado à PM. Durante toda a ocorrência, os homens também teriam proferido ameaças contra a vítima e contra os agentes.