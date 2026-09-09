A PM (Polícia Militar) prendeu um homem suspeito de violação de domicílio no bairro Alto dos Ypês, em Mogi Guaçu. A ação teve início após denúncias de que um indivíduo estaria transitando pelos telhados de residências da região, causando preocupação entre os moradores.

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Durante patrulhamento pelo local, os policiais foram abordados por populares que apontaram a direção em que o suspeito havia sido visto. Em seguida, a equipe localizou uma das residências atingidas e conversou com o proprietário, que afirmou ter ouvido barulhos suspeitos vindos do forro da casa. Com a autorização do morador, os agentes realizaram a entrada no imóvel e acessaram o espaço interno do telhado, onde encontraram diversas telhas quebradas.

Após vistorias, o homem foi encontrado em uma área de difícil acesso do forro. Ele estava visivelmente alterado, apresentava falas desconexas e sinais de possível uso de drogas. Durante a revista no local, os policiais também apreenderam um simulacro de arma de fogo, que estava escondido na estrutura.