Um homem foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (8) após roubar um estabelecimento comercial na região atendida pela 1ª Companhia do 35º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), em Campinas.

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A equipe do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizava patrulhamento tático pela área quando foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar com a informação de que um roubo estava em curso em um comércio local.

Durante o deslocamento, os agentes receberam novas informações de que o crime já havia sido consumado e que o suspeito havia fugido levando dinheiro. Foram repassadas, ainda, as características físicas do autor e a direção tomada por ele.