A quarta-feira (9) será marcada por tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Novas áreas de instabilidade avançam sobre a região, mantendo o céu encoberto e aumentando as chances de pancadas de chuva ao longo do dia.

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Há previsão de trovoadas, especialmente durante a tarde, quando a combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas. As temperaturas ficam mais amenas pela manhã, mas devem subir gradualmente. A mínima esperada é de 17°C, enquanto a máxima pode chegar aos 25°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).