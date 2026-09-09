09 de setembro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Quarta será de tempo fechado e chuva na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Quarta-feira terá céu encoberto na RMC, com pancadas de chuva, trovoadas e temperaturas entre 17°C e 25°C.
Quarta-feira terá céu encoberto na RMC, com pancadas de chuva, trovoadas e temperaturas entre 17°C e 25°C.

A quarta-feira (9) será marcada por tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Novas áreas de instabilidade avançam sobre a região, mantendo o céu encoberto e aumentando as chances de pancadas de chuva ao longo do dia.

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Há previsão de trovoadas, especialmente durante a tarde, quando a combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas. As temperaturas ficam mais amenas pela manhã, mas devem subir gradualmente. A mínima esperada é de 17°C, enquanto a máxima pode chegar aos 25°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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