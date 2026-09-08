Campinas deve enfrentar uma sequência de dias marcados por chuva forte e instabilidade, com possibilidade de acumulados superiores a 100 milímetros entre quinta-feira (10) e sábado (12). A previsão aponta ainda ocorrência de trovoadas e poucos períodos de melhora ao longo da semana.
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A instabilidade começa a ganhar força já nesta quarta-feira (9), quando novas áreas carregadas devem avançar sobre a região. O dia terá muitas nuvens e possibilidade de chuva, principalmente durante a tarde e a noite, acompanhada de trovoadas. A previsão indica mínima de 16°C e máxima de 25°C, com acumulado próximo de 6,7 mm.
A situação se intensifica na quinta-feira (10). A expectativa é de tempo severo, com chuva forte durante a manhã, tarde e noite, além de raios. O volume previsto chega a 34,6 mm em apenas um dia. As temperaturas devem variar entre 19°C e 24°C.
Mais de 100 mm até sábado
Na sexta-feira (11), a chuva forte deve continuar principalmente pela manhã. O sol pode até aparecer em alguns momentos durante a tarde, mas novas pancadas são esperadas até a noite. A previsão aponta 32,6 mm, com temperaturas entre 20°C e 26°C.
O sábado (12) também deverá ser marcado por tempo severo, chuva forte e trovoadas ao longo de praticamente todo o dia. O acumulado previsto é de 37,5 mm, o maior desta sequência, com mínima de 17°C e máxima de 25°C.
Somados, os volumes previstos para quinta, sexta e sábado chegam a aproximadamente 104,7 milímetros de chuva.
Temperatura despenca no domingo
Depois de três dias de chuva mais intensa, o domingo (13) deve trazer uma mudança significativa nas temperaturas. A previsão indica mínima de 14°C e máxima de apenas 16°C, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida.
Mesmo com redução no volume, a instabilidade ainda não desaparece completamente. São esperados cerca de 6 mm de precipitação no domingo.
Considerando todo o período entre quarta-feira e domingo, a previsão aponta para mais de 117 mm de chuva em Campinas, embora os volumes possam sofrer alterações conforme a evolução das áreas de instabilidade.