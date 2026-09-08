Campinas deve enfrentar uma sequência de dias marcados por chuva forte e instabilidade, com possibilidade de acumulados superiores a 100 milímetros entre quinta-feira (10) e sábado (12). A previsão aponta ainda ocorrência de trovoadas e poucos períodos de melhora ao longo da semana.

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A instabilidade começa a ganhar força já nesta quarta-feira (9), quando novas áreas carregadas devem avançar sobre a região. O dia terá muitas nuvens e possibilidade de chuva, principalmente durante a tarde e a noite, acompanhada de trovoadas. A previsão indica mínima de 16°C e máxima de 25°C, com acumulado próximo de 6,7 mm.

A situação se intensifica na quinta-feira (10). A expectativa é de tempo severo, com chuva forte durante a manhã, tarde e noite, além de raios. O volume previsto chega a 34,6 mm em apenas um dia. As temperaturas devem variar entre 19°C e 24°C.

Mais de 100 mm até sábado