08 de setembro de 2026
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Campinas entra em sequência de três dias com chuva pesada

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Previsão indica mais de 100 mm entre quinta e sábado, com chuva forte, trovoadas e poucos períodos de melhora em Campinas.
Previsão indica mais de 100 mm entre quinta e sábado, com chuva forte, trovoadas e poucos períodos de melhora em Campinas.

Campinas deve enfrentar uma sequência de dias marcados por chuva forte e instabilidade, com possibilidade de acumulados superiores a 100 milímetros entre quinta-feira (10) e sábado (12). A previsão aponta ainda ocorrência de trovoadas e poucos períodos de melhora ao longo da semana.

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A instabilidade começa a ganhar força já nesta quarta-feira (9), quando novas áreas carregadas devem avançar sobre a região. O dia terá muitas nuvens e possibilidade de chuva, principalmente durante a tarde e a noite, acompanhada de trovoadas. A previsão indica mínima de 16°C e máxima de 25°C, com acumulado próximo de 6,7 mm.

A situação se intensifica na quinta-feira (10). A expectativa é de tempo severo, com chuva forte durante a manhã, tarde e noite, além de raios. O volume previsto chega a 34,6 mm em apenas um dia. As temperaturas devem variar entre 19°C e 24°C.

Mais de 100 mm até sábado

Na sexta-feira (11), a chuva forte deve continuar principalmente pela manhã. O sol pode até aparecer em alguns momentos durante a tarde, mas novas pancadas são esperadas até a noite. A previsão aponta 32,6 mm, com temperaturas entre 20°C e 26°C.

O sábado (12) também deverá ser marcado por tempo severo, chuva forte e trovoadas ao longo de praticamente todo o dia. O acumulado previsto é de 37,5 mm, o maior desta sequência, com mínima de 17°C e máxima de 25°C.

Somados, os volumes previstos para quinta, sexta e sábado chegam a aproximadamente 104,7 milímetros de chuva.

Temperatura despenca no domingo

Depois de três dias de chuva mais intensa, o domingo (13) deve trazer uma mudança significativa nas temperaturas. A previsão indica mínima de 14°C e máxima de apenas 16°C, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida.

Mesmo com redução no volume, a instabilidade ainda não desaparece completamente. São esperados cerca de 6 mm de precipitação no domingo.

Considerando todo o período entre quarta-feira e domingo, a previsão aponta para mais de 117 mm de chuva em Campinas, embora os volumes possam sofrer alterações conforme a evolução das áreas de instabilidade.

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