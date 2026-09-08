O futuro político de Vini Oliveira (Cidadania) estará nas mãos dos vereadores de Campinas nesta quarta-feira (9). Mas a matemática do julgamento impõe uma barreira clara para a cassação: são necessários pelo menos 22 votos pela perda do mandato. Qualquer resultado abaixo disso, mesmo que a maioria do plenário vote contra o parlamentar, mantém Vini no cargo.

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A sessão começa às 9h, na Câmara Municipal, e encerra uma Comissão Processante aberta há mais de três meses. O relatório aprovado pela comissão concluiu que Vini cometeu quebra de decoro parlamentar ao participar de encontros privados com representantes de uma empresa interessada na licitação do transporte coletivo de Campinas. A defesa nega irregularidades.

Com 33 cadeiras na Câmara, a regra exige o voto favorável de dois terços dos vereadores para a cassação. Na prática, um placar de 21 a favor da perda do mandato e 12 contra, por exemplo, seria insuficiente: Vini permaneceria vereador.

Vini chega pressionado por duas frentes