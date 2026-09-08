Um motociclista morreu após bater na traseira de um caminhão na Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Jaguariúna, na manhã desta terça-feira (8). O acidente aconteceu por volta das 10h05, no km 130, sentido norte.
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De acordo com informações do Centro de Controle Multimodal da Artesp, a vítima conduzia uma Honda CG 150 pela faixa 2 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, atingiu a traseira de um caminhão Mercedes-Benz.
Com o impacto, a motocicleta tombou sobre a pista, enquanto o caminhão conseguiu parar no acostamento.
O motociclista foi atendido e levado por uma ambulância municipal de Jaguariúna. Às 10h49, o Centro de Controle Operacional da concessionária Renovias foi informado de que a vítima havia morrido no pronto-socorro.
O motorista do caminhão não ficou ferido.
A faixa 2 chegou a permanecer interditada entre 10h05 e 10h19. O acostamento continuava bloqueado enquanto as equipes aguardavam a realização da perícia no local.
Segundo a Artesp, não havia registro de congestionamento provocado pela ocorrência até a última atualização.
As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.