Um motociclista morreu após bater na traseira de um caminhão na Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Jaguariúna, na manhã desta terça-feira (8). O acidente aconteceu por volta das 10h05, no km 130, sentido norte.

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De acordo com informações do Centro de Controle Multimodal da Artesp, a vítima conduzia uma Honda CG 150 pela faixa 2 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, atingiu a traseira de um caminhão Mercedes-Benz.

Com o impacto, a motocicleta tombou sobre a pista, enquanto o caminhão conseguiu parar no acostamento.