08 de setembro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ACIDENTE FATAL

Batida na traseira de caminhão mata motociclista na SP-340

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Motociclista bateu na traseira de um caminhão no km 130, chegou a ser socorrido, mas morreu no pronto-socorro de Jaguariúna.
Motociclista bateu na traseira de um caminhão no km 130, chegou a ser socorrido, mas morreu no pronto-socorro de Jaguariúna.

Um motociclista morreu após bater na traseira de um caminhão na Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Jaguariúna, na manhã desta terça-feira (8). O acidente aconteceu por volta das 10h05, no km 130, sentido norte.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com informações do Centro de Controle Multimodal da Artesp, a vítima conduzia uma Honda CG 150 pela faixa 2 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, atingiu a traseira de um caminhão Mercedes-Benz.

Com o impacto, a motocicleta tombou sobre a pista, enquanto o caminhão conseguiu parar no acostamento.

O motociclista foi atendido e levado por uma ambulância municipal de Jaguariúna. Às 10h49, o Centro de Controle Operacional da concessionária Renovias foi informado de que a vítima havia morrido no pronto-socorro.

O motorista do caminhão não ficou ferido.

A faixa 2 chegou a permanecer interditada entre 10h05 e 10h19. O acostamento continuava bloqueado enquanto as equipes aguardavam a realização da perícia no local.

Segundo a Artesp, não havia registro de congestionamento provocado pela ocorrência até a última atualização.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.

Comentários

Comentários