Barão Geraldo vira ponto de encontro dos amantes de cerveja artesanal neste sábado (12), quando a Praça Durval Pattaro recebe a terceira edição do Festival da Cerveja de Barão. O evento reúne, em um mesmo espaço, as oito cervejarias artesanais do distrito, mais de 30 opções de cervejas autorais, música ao vivo, DJs, gastronomia e uma feira de economia criativa.

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A programação começa às 11h e segue até as 21h, com entrada gratuita. Participam as cervejarias Blacaman, Campinas, Confra, Garimpero, Maali Brewing, Ruera, Stormy Brewing e Tábuas, formando uma espécie de vitrine da produção cervejeira que ganhou força nos últimos anos em Barão Geraldo.

Além dos mais de 30 sabores de cervejas artesanais, o festival terá uma programação musical que atravessa diferentes vertentes do jazz, blues, soul, funk e black music. Serão três apresentações de bandas e dois DJs ao longo do dia.