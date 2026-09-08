Barão Geraldo vira ponto de encontro dos amantes de cerveja artesanal neste sábado (12), quando a Praça Durval Pattaro recebe a terceira edição do Festival da Cerveja de Barão. O evento reúne, em um mesmo espaço, as oito cervejarias artesanais do distrito, mais de 30 opções de cervejas autorais, música ao vivo, DJs, gastronomia e uma feira de economia criativa.
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A programação começa às 11h e segue até as 21h, com entrada gratuita. Participam as cervejarias Blacaman, Campinas, Confra, Garimpero, Maali Brewing, Ruera, Stormy Brewing e Tábuas, formando uma espécie de vitrine da produção cervejeira que ganhou força nos últimos anos em Barão Geraldo.
Além dos mais de 30 sabores de cervejas artesanais, o festival terá uma programação musical que atravessa diferentes vertentes do jazz, blues, soul, funk e black music. Serão três apresentações de bandas e dois DJs ao longo do dia.
A gastronomia também terá espaço próprio, com opções que incluem hambúrgueres e pizzas artesanais, comida mexicana, pratos vegetarianos e veganos, lámen, acarajé, espetinhos, pastel, churros, açaí, sucos, frios e vinhos.
Cerveja, cultura e produtores locais
A proposta do festival vai além da degustação. O evento busca reunir diferentes segmentos da produção cultural e independente de Barão Geraldo e da região.
O Bazar do Amor levará à praça mais de 20 expositores de economia criativa, com trabalhos ligados a arte, moda, gastronomia e cultura.
O distrito conta atualmente com oito cervejarias com produção própria, muitas delas também ligadas à realização de shows, encontros e atividades culturais em seus bares e tap houses. O festival concentra essa produção em um único dia e aproxima cervejeiros, artistas, comerciantes e público.
Música começa com vinil
A trilha sonora do festival começa às 11h, com os DJs CASS e DIGÃO, em uma discotecagem em vinil. Digão atua há mais de duas décadas na cena cultural de Campinas e pesquisa diferentes vertentes da black music, como samba-rock, samba-funk, soul, funk e nu jazz.
Às 14h30, sobe ao palco o Sweet Django Trio, formado por Adriano Dias, Silvio Martins e Ernani Teixeira. O repertório é inspirado no jazz manouche eternizado pelo guitarrista Django Reinhardt, misturando improvisação, melodias marcantes e forte presença rítmica.
A partir das 16h30, o Sammy B. Quinteto apresenta um repertório de funk, soul, R&B e groove. A cantora e compositora Sammy B. divide o palco com Fernando Casanova, Daniel Moreira, Ian Shinjo e André Moura.
O encerramento musical fica por conta do Kari Amaral Quarteto, às 18h30, com uma combinação de blues e soul. O grupo reúne Kari Amaral, Silvio Martins, Ramon Del Pino e Alessandro Mazzola.
A realização do festival é da Zumbido Cultural, com coprodução da Homeworks Produções e apoio da Secretaria de Cultura de Campinas.
Serviço
3º Festival da Cerveja de Barão
Data: sábado, 12 de setembro
Horário: das 11h às 21h
Local: Praça Durval Pattaro, Rua Francisco de Barros Filho, Barão Geraldo, Campinas
Entrada: gratuita