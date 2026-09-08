A Avenida John Boyd Dunlop, uma das principais e mais movimentadas vias de Campinas, registrou uma queda de 69% nas mortes no trânsito em cinco anos. O número de óbitos passou de 13, em 2021, para quatro em 2025. Outro indicador acompanha a melhora: o cruzamento com a Avenida Mário Scolari, que chegou a liderar o ranking dos pontos mais críticos da cidade, aparece agora na oitava posição.

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Os dados fazem parte de levantamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e mostram uma redução também quando se compara o período anterior a 2023 com os anos seguintes. A média de acidentes fatais na avenida caiu de 2,4 para 1,7 por trimestre, redução de 29%.

Na comparação mais recente, entre 2024 e 2025, o número de mortes caiu de sete para quatro, retração de 43%.