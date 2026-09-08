08 de setembro de 2026
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DE VOLTA

Piscinas reabrem com aulas, uso livre e carteirinha obrigatória

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Dez piscinas retomam atividades após quatro meses fechadas; natação, hidroginástica e uso livre também voltam nesta quarta.
Dez piscinas retomam atividades após quatro meses fechadas; natação, hidroginástica e uso livre também voltam nesta quarta.

Depois de quatro meses fechadas, dez piscinas públicas de Campinas voltam a receber frequentadores nesta quarta-feira (9). A reabertura marca também a retomada das aulas de natação e hidroginástica, além do uso livre dos equipamentos nos centros esportivos municipais.

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As piscinas permaneceram fechadas desde 1º de maio, seguindo o calendário anual adotado pela Prefeitura durante os meses mais frios. Segundo a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a paralisação ocorre porque a temperatura da água cai de forma significativa nesse período, o que pode comprometer o conforto e a saúde dos usuários.

O intervalo também é utilizado para manutenção preventiva, com limpeza profunda, tratamento da água, reparos estruturais e outros serviços nos equipamentos.

Onde as piscinas reabrem

A retomada ocorre nos seguintes locais:

  • Balneário Taquaral – Avenida Dr. Heitor Penteado, s/nº, Portão 7;
  • Centro Esportivo Emil Rached – Rua Nelson Barbosa da Silva, s/nº, DIC VI;
  • Centro Esportivo Ferdinando Panattoni – Rua Frederico Ozanã, 360, Vila Joaquim Inácio;
  • Centro Esportivo Salvador Lombardi Neto – Rua Barão de Porto Feliz, s/nº, Jardim Eulina;
  • Centro Esportivo Dorival Daniel Waetge – Rua João Brasil, s/nº, Vila Formosa;
  • Centro Esportivo Benedito dos Santos – Rua Ricardo Gumbleton Daunt, s/nº, Sousas;
  • Centro Esportivo Gilberto Campos Valente – Rua Mafalda Guedes Milano, 117, Joaquim Egídio;
  • Centro Esportivo Roberto Ângelo Barbosa – Rua Ernesto Luís de Oliveira, 45, Vila 31 de Março;
  • Clube Municipal João Carlos de Oliveira – Avenida Nossa Senhora das Dores, 67, Vila Padre Anchieta;
  • Centro Esportivo Edgard Ariani – Rua Maria Encarnação Duarte, 480, Novo Cambuí.

As unidades funcionam de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 11h45 e das 14h às 16h45.

Piscina aquecida permaneceu aberta

A única exceção ao fechamento anual foi a piscina semiolímpica aquecida do Centro Esportivo Pompeu de Vitto, no Jardim Nova Europa.

Como já ocorre em outros anos, o equipamento continuou funcionando durante o inverno exclusivamente para aulas de natação e hidroginástica, realizadas de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, a piscina permanece fechada para limpeza e manutenção.

Carteirinha é obrigatória

Para utilizar as piscinas públicas, o frequentador precisa apresentar carteirinha de identificação. O documento pode ser confeccionado às quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 11h30, e também aos sábados pela manhã.

São exigidos duas fotos 3x4 recentes, RG, CNH ou certidão de nascimento e comprovante de residência.

A taxa mensal é de R$ 16,93 para adultos e R$ 8,47 para crianças e adolescentes. Pessoas com mais de 60 anos e crianças com menos de 14 anos são isentas.

Informações sobre turmas, faixas etárias e funcionamento de cada unidade estão disponíveis na página da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer no site da Prefeitura de Campinas.

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