Depois de quatro meses fechadas, dez piscinas públicas de Campinas voltam a receber frequentadores nesta quarta-feira (9). A reabertura marca também a retomada das aulas de natação e hidroginástica, além do uso livre dos equipamentos nos centros esportivos municipais.

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As piscinas permaneceram fechadas desde 1º de maio, seguindo o calendário anual adotado pela Prefeitura durante os meses mais frios. Segundo a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a paralisação ocorre porque a temperatura da água cai de forma significativa nesse período, o que pode comprometer o conforto e a saúde dos usuários.

O intervalo também é utilizado para manutenção preventiva, com limpeza profunda, tratamento da água, reparos estruturais e outros serviços nos equipamentos.

Onde as piscinas reabrem