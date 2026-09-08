08 de setembro de 2026
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7 DE SETEMBRO

20 mil acompanham desfile de 7 de Setembro em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Cerca de 20 mil pessoas acompanharam o desfile cívico em Campinas, que reuniu 50 entidades em nove blocos na Avenida Francisco Glicério.
Cerca de 20 mil pessoas acompanharam o desfile cívico em Campinas, que reuniu 50 entidades em nove blocos na Avenida Francisco Glicério.

Cerca de 20 mil pessoas acompanharam o desfile cívico de 7 de Setembro em Campinas, realizado nesta segunda-feira (7), na Avenida Francisco Glicério, no Centro. A programação reuniu aproximadamente 50 entidades, entre forças de segurança, escolas, associações, instituições assistenciais, comunidades e grupos de veículos.

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O desfile foi dividido em nove blocos e percorreu diferentes segmentos da sociedade campineira, com participação de militares, estudantes, entidades sociais, comunidades de imigrantes, motociclistas e movimentos sociais.

A abertura ficou por conta das forças de segurança, com representantes do Exército Brasileiro, EsPCEx, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. Também participaram órgãos municipais como Sanasa, Setec e Defesa Civil.

Blindados e viaturas antigas chamaram atenção

Entre os destaques do primeiro bloco estiveram viaturas militares antigas e veículos blindados do Exército, que participaram do desfile motorizado pela Avenida Francisco Glicério.

Na sequência, o segundo bloco reuniu escolas, associações e entidades ligadas ao meio militar, com participação da Guardinha. O terceiro foi dedicado às instituições assistenciais, como o Lar dos Velhinhos e a Apae.

A diversidade cultural também ganhou espaço. O quarto bloco reuniu representantes das comunidades japonesa, italiana e libanesa, reforçando a presença de diferentes tradições na formação de Campinas.

Escolas e fanfarras ocuparam três blocos

As instituições de ensino ficaram responsáveis pelos blocos 5, 6 e 7, com participação de escolas municipais, estaduais e particulares.

As fanfarras foram um dos destaques da manhã e levaram música ao desfile, mantendo uma das tradições mais marcantes das comemorações cívicas na cidade.

O oitavo bloco reuniu moto clubes e grupos de carros, com presença da Federação de Moto Clubes e da Família Absoluto.

Grito dos Excluídos encerrou programação

O desfile terminou com o Grito dos Excluídos e Excluídas de Campinas, que tradicionalmente participa das atividades de 7 de Setembro para apresentar pautas sociais e reivindicações.

O prefeito Dário Saadi acompanhou a cerimônia e destacou a presença do público. Segundo ele, a participação das diferentes gerações, instituições e comunidades mantém viva a tradição do desfile na cidade.

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