Cerca de 20 mil pessoas acompanharam o desfile cívico de 7 de Setembro em Campinas, realizado nesta segunda-feira (7), na Avenida Francisco Glicério, no Centro. A programação reuniu aproximadamente 50 entidades, entre forças de segurança, escolas, associações, instituições assistenciais, comunidades e grupos de veículos.

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O desfile foi dividido em nove blocos e percorreu diferentes segmentos da sociedade campineira, com participação de militares, estudantes, entidades sociais, comunidades de imigrantes, motociclistas e movimentos sociais.

A abertura ficou por conta das forças de segurança, com representantes do Exército Brasileiro, EsPCEx, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. Também participaram órgãos municipais como Sanasa, Setec e Defesa Civil.

Blindados e viaturas antigas chamaram atenção