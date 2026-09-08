Cerca de 20 mil pessoas acompanharam o desfile cívico de 7 de Setembro em Campinas, realizado nesta segunda-feira (7), na Avenida Francisco Glicério, no Centro. A programação reuniu aproximadamente 50 entidades, entre forças de segurança, escolas, associações, instituições assistenciais, comunidades e grupos de veículos.
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O desfile foi dividido em nove blocos e percorreu diferentes segmentos da sociedade campineira, com participação de militares, estudantes, entidades sociais, comunidades de imigrantes, motociclistas e movimentos sociais.
A abertura ficou por conta das forças de segurança, com representantes do Exército Brasileiro, EsPCEx, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. Também participaram órgãos municipais como Sanasa, Setec e Defesa Civil.
Blindados e viaturas antigas chamaram atenção
Entre os destaques do primeiro bloco estiveram viaturas militares antigas e veículos blindados do Exército, que participaram do desfile motorizado pela Avenida Francisco Glicério.
Na sequência, o segundo bloco reuniu escolas, associações e entidades ligadas ao meio militar, com participação da Guardinha. O terceiro foi dedicado às instituições assistenciais, como o Lar dos Velhinhos e a Apae.
A diversidade cultural também ganhou espaço. O quarto bloco reuniu representantes das comunidades japonesa, italiana e libanesa, reforçando a presença de diferentes tradições na formação de Campinas.
Escolas e fanfarras ocuparam três blocos
As instituições de ensino ficaram responsáveis pelos blocos 5, 6 e 7, com participação de escolas municipais, estaduais e particulares.
As fanfarras foram um dos destaques da manhã e levaram música ao desfile, mantendo uma das tradições mais marcantes das comemorações cívicas na cidade.
O oitavo bloco reuniu moto clubes e grupos de carros, com presença da Federação de Moto Clubes e da Família Absoluto.
Grito dos Excluídos encerrou programação
O desfile terminou com o Grito dos Excluídos e Excluídas de Campinas, que tradicionalmente participa das atividades de 7 de Setembro para apresentar pautas sociais e reivindicações.
O prefeito Dário Saadi acompanhou a cerimônia e destacou a presença do público. Segundo ele, a participação das diferentes gerações, instituições e comunidades mantém viva a tradição do desfile na cidade.