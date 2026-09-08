Motoristas que circulam pela região do Shopping Iguatemi, em Campinas, terão mudanças no trânsito a partir desta terça-feira (8). A Emdec ativa um novo conjunto semafórico no cruzamento das avenidas Dr. Nélson Noronha Gustavo Filho e Mackenzie, na Vila Brandina, além de liberar uma nova alça de acesso.

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A intervenção é a primeira etapa de um projeto de mobilidade ligado à implantação de um futuro complexo residencial na região do Iguatemi. As obras são contrapartida do empreendimento, classificado como polo gerador de tráfego, e deverão provocar outras alterações viárias nos próximos anos.

Neste primeiro momento, a mudança atinge principalmente os acessos entre as avenidas Mackenzie e Nélson Noronha Gustavo Filho, em uma área próxima ao Shopping Iguatemi e ao Carrefour.

Nova alça será liberada