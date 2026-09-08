Motoristas que circulam pela região do Shopping Iguatemi, em Campinas, terão mudanças no trânsito a partir desta terça-feira (8). A Emdec ativa um novo conjunto semafórico no cruzamento das avenidas Dr. Nélson Noronha Gustavo Filho e Mackenzie, na Vila Brandina, além de liberar uma nova alça de acesso.
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A intervenção é a primeira etapa de um projeto de mobilidade ligado à implantação de um futuro complexo residencial na região do Iguatemi. As obras são contrapartida do empreendimento, classificado como polo gerador de tráfego, e deverão provocar outras alterações viárias nos próximos anos.
Neste primeiro momento, a mudança atinge principalmente os acessos entre as avenidas Mackenzie e Nélson Noronha Gustavo Filho, em uma área próxima ao Shopping Iguatemi e ao Carrefour.
Nova alça será liberada
Junto com a ativação dos semáforos, será aberta uma nova alça da Avenida Mackenzie para a Avenida Dr. Nélson Noronha Gustavo Filho.
Segundo a Emdec, a nova configuração deve facilitar principalmente o deslocamento dos motoristas que chegam da região central pelas avenidas Moraes Salles e José Bonifácio e seguem pela Mackenzie no sentido da Rodovia Dom Pedro I. A alteração também cria um novo acesso para quem pretende chegar à Nélson Noronha e à região do Parque Brasília.
A mudança é necessária porque uma das alças atualmente utilizadas na região deverá ser interditada futuramente em razão das intervenções previstas no projeto.
Quem vem da Dom Pedro terá que fazer um 'laço'
Uma das principais mudanças será para o motorista que chega da Rodovia Dom Pedro I pela Avenida Mackenzie e pretende acessar a Nélson Noronha ou seguir em direção ao Parque Brasília.
Com a nova configuração, esse motorista deverá continuar pela Mackenzie, passar pelo acesso atualmente utilizado e entrar na alça seguinte para retornar no sentido oposto da avenida. A partir daí, poderá acessar a Nélson Noronha pela nova ligação controlada pelos semáforos.
A Emdec afirma que a alteração também pretende aumentar a segurança durante o período de obras na região.
Projeto terá ciclovia e novas travessias
As mudanças não terminam com a ativação dos semáforos. O projeto prevê novas intervenções conforme aumentar a circulação provocada pelo futuro complexo residencial próximo ao Iguatemi.
Entre as medidas previstas estão uma nova rota cicloviária, travessias para pedestres, outros conjuntos semafóricos, iluminação e abrigos de ônibus.
As intervenções serão executadas como contrapartidas do polo gerador de tráfego e têm como objetivo preparar o sistema viário para o aumento futuro da demanda na região.