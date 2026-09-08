O pós-feriado será de temperatura em elevação em Campinas, depois do frio mais intenso registrado no 7 de setembro. A terça-feira ainda começa fria, com mínima de 14°C, mas os termômetros sobem ao longo do dia e podem chegar aos 23°C à tarde, deixando o tempo um pouco mais agradável.

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O sol aparece entre nuvens, mas a instabilidade continua presente, com previsão de pancadas rápidas e isoladas, principalmente a partir do fim da manhã e durante a tarde e a noite.

A terça também dá uma amostra do que deve marcar os próximos dias: a presença frequente de instabilidades e novas possibilidades de chuva.